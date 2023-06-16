Мужчину в туалете едва не атаковал 10-килограммовый питон (фото, видео)

Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветки которого свешивались над крышей дома, проникнув в ванную.

Житель Квинсленда сидел на унитазе, когда увидел пронзительные глаза 10-килограммовый питон, наблюдавший за ним из душевой кабины у нагревательной лампы. Об этом информирует news.com.au.

Он позвонил змееловому Энтони Джексону из Hudson Snake Catching и рассказал подробности инцидента. По его словам, он просто зашел в туалет и не подозревал, что там есть хищник. Впоследствии мужчина поднял глаза и увидел огромного питона в душе, и тот не ушел без "драки".

На видео можно увидеть питона. Он высится над ванной, ползая на душевой раме и нескольких бутылках шампуня, расположенных на полке.

"Когда он впервые увидел меня, сказал: "дружище, это испугало меня до черта"", – рассказал Джексон.

Фото: Скрин видео

Змеелов, прибыв на место происшествия, засмеялся. Впоследствии он взял крючок и снял хищника.

"Я снял его с нагревательной лампы, где он находил комфорт", – сказал Энтони.

Змеелов рассказал, что для того чтобы снять животное, ему понадобилось всего 30 секунд. Питон не был готов легко упасть.

"Он пытался укусить меня… Он смотрел вниз и воспринимал меня как еду", – объяснил Джексон.

Специалист назвал вероятную причину, почему змея забралась так близко к людям. Большой питон приложил немало усилий, чтобы попасть в ванную. Джексон объяснил, что удаление деревьев в этом районе потенциально могло привести к миграции животного. Змея пересекла дорогу, а затем поднялась по стене на дерево, ветки которого свешивались над крышей дома, проникнув в ванную.

"Сзади дома они вырезали много деревьев, и независимо от того, живет он в этой локации или нет, ему мешали, – рассказал змеелов.

Напомним, в июне мужчина зафиксировал на видео, как олень стоит у дороги в лесной зоне и жует змею. Подавляющее большинство комментаторов в социальных сетях заявило, что впервые увидело подобное. Некоторые из них отметили, что возможное животное ожидает потомство и потому испытывает недостаток питательных веществ, а змея была быстрым источником белка и кальция.