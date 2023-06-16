"Попался": женщина оригинально отомстила начальнику, который ее уволил (видео)

Девушка по имени Марчи придумала креативный способ, чтобы подшутить над своим работодателем после несправедливого увольнения. Видео быстро стало вирусным и набрало более 5 миллионов просмотров в TikTok.

Пользователи социальных сетей были поражены историей девушки по имени Марчи, которая рассказала о том, как она исполнила свой план мести после увольнения с работы. Об этом пишет Newsweek.

Бывшая сотрудница не названной компании рассказала, что в мае ее уволили с работы. Марчи, у которой больше 500 тысяч подписчиков в TikTok, добавила, что она была единственным членом своей команды, которого сократили. Видео с ее рассказом быстро стало вирусным и популярным в соцсетях

Вместо того, чтобы тихо уйти, девушка придумала креативный способ показать своему работодателю, что от нее так просто не избавиться.

"Чтобы доказать, что я никогда не уйду, я спрятала по всему офису свои крошечные фотографии с разными словами и фразами", — сказала она, смеясь.

В ролике Марчи показала крупным планом свое распечатанное фото, рядом с которым было написано "Попался". Это вынудило ее бывшего работодателя на протяжении целого дня обыскивать офис, чтобы найти все снимки, так как каждый из них она пронумеровала.

"И сегодня в 3:30 в понедельник мне сообщили, что именно этим они занимались весь день. Лучше всего то, что я пронумеровала все эти фотографии, но пропустила номера, чтобы они никогда не подумали, что нашли их все", – поделилась девушка.

Видео было опубликовано в мае и набрало более 5 миллионов просмотров в TikTok. В комментариях зрители часто хвалили Марчи за "восхитительную", месть своему бывшему работодателю.

"Пропуск чисел абсолютно жесток, но я одобряю", — прокомментировал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что накричавшая на неуправляемых детей женщина уволилась с работы. Джеки Миллер, водитель школьного автобуса, рассказала, что группа учеников часто вела себя агрессивно.