Деревня в Швейцарии чудом уцелела, когда на нее чуть не "рухнула гора" (фото)

По словам геологов, от горы отвалилось от 1,5 до 1,9 миллиона кубометров породы. Безопасность местным жителям до сих пор гарантировать нельзя.

Деревня Бриенц оказалась на волоске от гибели из-за того, что на горе прямо над ней произошел оползень. Камнепад пронесся мимо всего за одну ночь. Об этом пишет BBC.

По словам местных властей, они эвакуировали всех 84 жителей до того, как могла бы произойти трагедия. Пик Инсел рухнул незадолго до полуночи в четверг, 15 июня. Более 1,5 миллиона тонн горных пород пронеслись рядом с деревней ночью.

Сообщается, что местные власти осмотрели деревню утром. Как оказалось, никаких признаков повреждений у зданий не было.

"В деревне нет никаких признаков повреждений, а каменная масса остановилась прямо перед деревней", — заявили местные власти.

Сообщается, что оползень остановился прямо перед деревенской школой.

Деревня Бриенц Фото: Shutterstock

Геолог Штефан Шнайдер заявил, что от горы отвалилось от 1,5 до 1,9 миллиона кубометров породы. По его словам, камни повалили деревья, как спички, и разрушили небольшую хижину в поле над Бриенцем.

В материале говорится, что после обвала власти объявили о самом высоком уровне опасности для ближайших к Бриенцу населенных пунктов. Жителям самого Бриенца придется остановиться во временном жилье перед тем как вернуться домой.

Геолог Андреас Хувилер сказал, что безопасность пока нельзя гарантировать.

"Мы должны следить за движением обрушившейся горной массы в ближайшие дни. Она еще может сместиться, например, в случае дождя", — сказал он.

Деревня Бриенц Фото: Shutterstock

Однако добавил, что жители с высокой долей вероятности смогут скоро вернуться домой.

Напомним, что над Эквадором пилот едва выжил, когда огромная птица пробила лобовое стекло самолета. Кровь заливала глаза, а разбитое стекло мешало обзору, но летчик все же твердой рукой держал штурвал и сумел безопасно приземлиться.

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