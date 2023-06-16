"В крови и в перьях" пилот едва выжил, когда огромная птица пробила лобовое стекло самолета (видео)

Кровь заливала глаза, а разбитое стекло мешало обзору, но летчик все же твердой рукой держал штурвал и сумел безопасно приземлиться.

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Пролетая над эквадорской провинцией Лос-Риос, летчик Ариэль Валиенте проявил самообладание и сумел посадить свой самолет после того, как в окно кабины неожиданно врезалась одна из крупнейших птиц мира. Об этом сообщает TMZ.

Валиенте поделился кадрами происшествия. Несмотря на то, что разбитое окно загораживало обзор, он все же твердой рукой держал штурвал.

Довольно крупная птица, предположительно, андский кондор, влетела в кабину и погибла при столкновении. Уже мертвая она оказалась на голове главного пилота.

Ариэль Валиенте

Как бы то ни было, опытный летчик-инструктор сумел благополучно приземлиться. После этого случая он выложил видеоинструкцию в интернете для начинающих и рассказал, как следует работать в сложных условиях.

Мертвая птица висит в кабине пилота

В самолет врезалась одна из крупнейших птиц, которые умеют летать

Размах крыльев кондора превышает три метра в поперечном диаметре, а взрослые особи весят до 15 кг, другими словами пилот Валиенте совершил практически подвиг, т.к. сумел продолжить руководить командой пилотов.

"В стрессовых ситуациях пилоты прибегают к основным своим навыкам, которым их научили. Именно поэтому так важна начальная подготовка", — пояснил он.

Пилот выглядел на удивление спокойным и даже поделился селфи с окровавленной физиономией, а его униформа был в перьях.

Многие пилоты говорят, что птицы, с которыми сталкиваются самолеты, — одна из основных для них сложностей.

Подобные случаи, к слову, происходят не столь часто. В апреле этого года пассажирский самолет, который летел курсом с колумбийского острова Сан-Андрес, был вынужден совершить экстренную аварийную посадку из-за того, что в двигатель влетела птица.

Напомним, что потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что говорил с людьми на вечеринке.

Также сообщалось, что на Мадагаскаре заметили самую разыскиваемую птицу, которую не могли отыскать около четверти века.