Может отвлекать водителей: в Англии высказались против освещения статуи голого мужчины (фото)

"Статуя Йоксман" — около восьми тонн литой бронзы — появилась у одноименной деревни на оживленной автостраде в Саффолке в 2021 году. Теперь же к ней предлагают добавить подсветку.

Жители английской деревни раскритиковали планы подсветить в ночное время восьмиметровую статую обнаженного мужчины, которая стоит вдоль оживленной дороги возле деревни Йоксфорд (графство Саффолк). Об этом сообщает The Mirror.

"Статуя жителя Йоксфорда" — около восьми тонн литой бронзы — появилась у одноименной деревни на оживленной автостраде в 2021 году. Ее изваял местный скульптор Лоуренс Эдвардс.

"Статуя Йоксфмэна"

Теперь же появилась идея сделать монумент более заметной в ночное время.

Однако мнение местных жителей насчет того, стоит ли ее подсвечивать ночью, разделились.

Компания Wilderness Reserve Limited подала заявку на установку осветительных устройств, которые должны включаться в сумерках и выключаться в установленное время.

"Статуя Йоксмана"

Представители Археологических служб не возражали против такого предложения, однако у приходского совета Йоксфорда возражения все же нашлись.

"Статуя Йоксмана"

Помимо того, что это может навредить местной дикой фауне и биоразнообразию, статуя также находится на повороте дороги с ограничением скорости, и любое освещение может отвлекать внимание проезжающего транспорта.

К тому же, освещенная статуя может причинить неудобство местным жителям, которые живут напротив или рядом с ней.

Приходской совет единогласно решил, что не может поддержать заявку и выступает против планов по освещению этого предмета искусства. Некоторые местные жители также сказали, что считают наличие дополнительного освещения опасным.

"Это изменит естественную среду обитания дикой природы, особенно находящихся под угрозой исчезновения ночных животных, таких как летучие мыши, совы и мотыльки", — высказался один из местных жителей.

Напомним, что провокационная статуя русалки обеспокоила жителей юга Италии еще до ее открытия. Фотографии, сделанные во время установки монумента, появились в социальных сетях и возмутили некоторых местных жителей.

Также сообщалось, что в Мексике впервые нашли статую божества майя Кавиля.