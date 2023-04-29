"Пышные формы": провокационная статуя русалки вызвала беспокойство на юге Италии (фото)

Несмотря на то, что статуя еще не была официально открыта, фотографии, сделанные во время ее установки, были опубликованы в социальных сетях и вызвали беспокойство итальянцев.

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На юге Италии, в рыбацкой деревушке Апулии, установленная на площади статуя русалки, вызвала возмущение из-за ее "слишком провокационного" вида. Об этом пишет The Guardian.

Студенты художественной школы Луиджи Россо в Монополи создали произведение искусства, которое было установлено на площади, названной в честь ученой Риты Леви-Монтальчини. Несмотря на то, что статуя еще не была официально открыта, фотографии, сделанные во время ее установки, были опубликованы в социальных сетях и вызвали беспокойство итальянцев.

Актриса из итальянского города Бари, Тициана Скьяварелли, поделилась мнением своего друга из Монополи, который выразил явное недовольство.

"Похоже на русалку с двумя силиконовыми грудями и, прежде всего, огромной задницей, никогда ранее не виданной у русалки", — написала она.

Статую установили на площади, названной в честь ученой Риты Леви-Монтальчини Фото: Monopoli Times

Скьяварелли отметила, что у нее нет претензий ни к студентам-искусствоведам, ни к местному совету, который заказал эту работу. Женщина находит этот памятник забавным и выразила мнение, что он может стать новой достопримечательностью для туристов.

Издание отмечает, что директор художественной школы, Адольфо Марчиано, защищал памятник, считая его "данью уважения подавляющему большинству женщин с пышными формами". Он пояснил, что мэр Монополи поручил студентам создать несколько статуй для города, в том числе одну на тему моря.

Ранее Фокус писал, что британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком. Эмма Обан ехала в поезде, проходящем через Уокинг, Суррей, когда заметила покрытого снегом мужчину. Женщина сразу связалась с сотрудниками железнодорожной компании, которые рассказали ей, что это скульптура.

Также сообщалось, что в США учительницу уволили после демонстрации ученикам статуи Давида. По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакия, ей не назвали причину увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.