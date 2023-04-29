"Пишні форми": провокаційна статуя русалки викликала занепокоєння на півдні Італії (фото)

Попри те, що статуя ще не була офіційно відкрита, фотографії, зроблені під час її встановлення, були опубліковані в соціальних мережах та викликали занепокоєння італійців.

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На півдні Італії, в рибальському селі Апулії, встановлена на площі статуя русалки, викликала обурення через її "надто провокаційний" вигляд. Про це пише The Guardian.

Студенти художньої школи Луїджі Россо в Монополі створили витвір мистецтва, який був встановлений на площі, названій на честь вченої Ріти Леві-Монтальчині. Попри те, що статуя ще не була офіційно відкрита, фотографії, зроблені під час її встановлення, були опубліковані в соціальних мережах та викликали занепокоєння італійців.

Акторка з італійського міста Барі, Тіціана Скьявареллі, поділилася думкою свого друга з Монополі, який висловив явне невдоволення.

"Схоже на русалку з двома силіконовими грудьми й, перш за все, величезною задницею, яку ніколи раніше не бачили у русалки", — написала вона.

Статую встановили на площі, названій на честь вченої Рити Леві-Монтальчині Фото: Monopoli Times

Скьявареллі зазначила, що вона не має претензій ні до студентів-мистецтвознавців, ні до місцевої ради, яка замовила цю роботу. Жінка вважає цю пам'ятку цікавою і висловила думку, що вона може стати новою пам'яткою для туристів.

Видання зазначає, що директор художньої школи Адольфо Марчіано захищав пам'ятник, вважаючи його "даниною поваги переважній більшості жінок з пишними формами". Він пояснив, що мер Монополі доручив студентам створити кілька статуй для міста, зокрема, одну на тему моря.

Раніше Фокус писав, що британка переплутала статую на вокзалі із замерзлою людиною. Емма Обан їхала потягоом, що проходить через Вокінг, Суррей, коли помітила покритого снігом чоловіка. Жінка одразу зв'язалася із співробітниками залізничної компанії, які розповіли їй, що це скульптура.

Також повідомлялося, що в США вчительку звільнили після демонстрації учням статуї Давида. За словами директора школи Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакія, їй не назвали причину звільнення, але вона пов'язує це зі скаргами щодо статуї Давида.