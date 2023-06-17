Химикаты и собачьи экскременты: в Испании сильно загрязнены почти 50 популярных пляжей, – СМИ

Многие места отдыха весьма популярны у туристов. По словам экоактивистов, пляж Playa de la Calzoa Vigo превратился в "песочницу для собак, наполненную экскрементами".

В Испании на 48 пляжах обнаружили сильные загрязнения — разливы химикатов и собачьи экскременты. Все объекты пометили специальными черными флажками, пишет 17 июня британский таблоид Daily Mirror.

Пляжи проверяла группа экологических активистов "Экологи в действии". Специалисты обвиняли испанские власти в том, что они не заботятся о прибрежных районах.

Многие из пляжей, которые попали под наблюдение, весьма популярны у туристов. К примеру, пляж Playa de la Calzoa Vigo на северо-западном побережье назван "худшим собачьим пляжем в Испании".

Активисты говорят, что он превратился в "песочницу для собак, наполненную экскрементами".

Другие пляжи в Малаге, на Канарских островах, Каталонии, Балеарских островах и в Стране Басков (автономное сообщество на севере Испании) также сильно загрязнены. Каждый был помечен так называемым черным флагом.

Среди других проблем — многократные нарушения санитарных норм, световые или шумовые загрязнения. Ряд проблем был вызван чрезмерным освоением земель и плохим управлением властей.

Напомним, что в Одессе запретили купаться в море, лимане и в реках. В воде нашли вредные вещества и возбудители болезней.

А киевские власти летом не планировали открывать пляжный сезон. Российская армия часто атакует столицу Украины ракетами, а пляжи не оборудованы убежищами.