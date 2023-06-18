Затопленный город: "проклятое" озеро, в котором погибли 700 человек, имеет страшный секрет

Каждый год миллионы туристов приезжают на озеро Ланьер, однако не все из них знают его мрачную историю. Городские легенды гласят о "Леди озера", которая охраняет его воды, и о "проклятии", из-за которого люди продолжают погибать и сегодня.

В США под поверхностью озера Ланьер лежат останки утонувшего города, и местные жители утверждают, что его темная история привела к "проклятию и призракам, которые по их мнению унесли жизни сотен людей". Об этом пишет Daily Star.

Приятный пейзаж привлекает миллионы туристов, но это рукотворное озеро на самом деле является одним из самых смертоносных в США. Издание отмечает, что оно унесло сотни жизней с момента своего создания в 1956 году.

Городские легенды приписывают ему смертоносное наследие "Леди озера", которая охраняет его воды, и "проклятие", которое, как говорят, наводит ужас на эту местность.

История озера Ланьер начинается и заканчивается смертью. Его темная история все еще скрыта под поверхностью, а остатки города скрываются прямо под водой.

Целый город под водой

На глубине озера лежит то, что осталось от Оскарвилля, города, образованного в 1800-х годах и состоявшего из "сильной общины" плотников, кузнецов, каменщиков и фермеров, сообщает 11 Alive.

В 1912 году в оживленном городке случился ужасный инцидент. В лесу неподалеку от него было найдено тело Мэй Кроу, 19-летней белой женщины. По сообщениям, перед смертью Мэй была изнасилована, и жестокая "расистская толпа немедленно ополчилась на чернокожую общину Оскарвилля". С наступлением вечера в город ворвалась банда, известная под названием "ночные всадники", которая бросила в церковь зажигательные бомбы и подожгла здания, заставив жителей спасаться бегством.

В процессе работ армейский корпус "переместил" 20 кладбищ Фото: US Army Corps of Engineers

Джордж Ракер, потомок жителей Оскарвилла, вспомнил, как его прадеду Берду Оливеру пришлось оставить свой дом. Он сказал, что беглецы направились к реке Чаттахучи, но толпа догнала их и им было предложено два варианта.

"Им сказали, что они должны либо плыть, либо утонуть. Большинство из них не выжили. Мой дедушка, один из тех, кто выжил, потерял нескольких братьев и сестер", — рассказал Джордж.

Мать Джорджа рассказала ему, что когда Берд вспоминал эту историю, он "просто сидел и плакал".

Оставшиеся семьи заняли оставшиеся участки, и в последующие годы земля была постепенно продана правительству, чтобы оно могло построить плотину Буфорд для обеспечения Атланты и близлежащих округов электроэнергией и водой. В 1956 году 38 000 акров земли, включая остатки Оскарвилля, были затоплены для создания озера Ланьер.

Около 250 семей и 15 предприятий были вынуждены покинуть свои дома в результате создания озера. Прежде чем заполнить землю водой, рабочие инженерного корпуса армии США снесли опасные сооружения, такие как мосты и большие амбары. Но это не единственное, что было удалено из исторического города. В процессе работ армейский корпус "переместил" 20 кладбищ.

"Леди озера"

Перемещение могил и остатков древних кладбищ под озером породило мифы о "проклятии", а всего через два года после создания озера произошла трагедия, которая привела к легендам о призраке, издавна защищающим эти воды.

В 1958 году автомобиль, в котором находились две женщины, Делия Мэй Паркер Янг и Сьюзи Робертс, съехал с моста и упал в озеро.

"Леди озера" бродила по мосту ночью и пыталась заманить людей в мутные воды Фото: US Army Corps of Engineers

В следующем году рыбаки нашли тело женщины в синем платье и без рук. Ее личность так и не удалось установить, и на протяжении десятилетий местные жители сообщали, что видели призрак женщины, которую прозвали "Леди озера", бродящей по мосту ночью, причем некоторые утверждали, что она пыталась заманить людей в мутные воды.

В 1990 году тайна "Леди озера" была раскрыта, когда рабочие, строившие мост, обнаружили человеческие останки внутри Ford Sedan 1958 года, который вытащили из глубины озера. Позднее останки были идентифицированы как останки Сьюзи.

Озеро сегодня

Но это открытие не положило конец жутким происшествиям на озере Ланьер. С момента его создания на озере погибло 700 человек, и 200 из этих смертей произошли после 1994 года, сообщает Miami Herald.

В 2017 году опытный дайвер Бак Бьюкэннон рассказал, что во время погружений на глубину он встречал множество частей тела.

Многие местные жители винят в большом количестве утонувших призраков или проклятия Фото: Daily Star

Озеро настолько опасно, что в этом году на одном из самых популярных его пляжей, Margaritaville, запретили купание, чтобы "сделать приоритетом безопасность" своих гостей, возведя в воде ограждение.

Хотя многие местные жители винят в большом количестве утонувших призраков или проклятия, власти о более логичном объяснении. По их словам, останки, скрытые под озером, включая старые постройки из Оскарвилля и деревья высотой до 60 футов, позволяют легко застрять в обломках и утонуть.

Ранее Фокус писал, что "самый несчастный город" в США завален заброшенными домами. В этом городке снимался ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сцены из фильма "Трансформеры: Dark of the Moon". Кроме этого, здесь родились члены семьи Майкла Джексона.

Также ранее сообщалось, что заброшенный особняк осужденного миллионера "разваливается". Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Работы над особняком остановились после того, как его владелец рассорился с архитектором.