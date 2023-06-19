"Заставили забыться на 30 лет": женщина заявила, что ее похитили пришельцы (фото)

На одном из сеансов терапии Гвен Блайт вспомнила, что ее похитили инопланетные существа с длинными пальцами. Женщина посвятила много лет изучению НЛО и говорит, что встречала других людей с похожими удивительными историями.

47-летняя Гвен Блайт из Великобритании утверждает, что ее похитили инопланетяне возле огромной авиабазы RAF, а потом заставили ее забыть об этом почти на 30 лет. Об этом пишет Daily Star.

Женщина рассказала, что НЛО завис прямо над ней и она таинственным образом "потеряла целый час жизни". На недавнем сеансе регрессивной терапии она вспомнила, что ее "осматривали" серые существа с "миндалевидными глазами и длинными тонкими пальцами".

"Меня как будто выключили, но я помню, что лежала на столе, а вокруг меня были серые существа", — рассказала женщина.

Гвен, которой тогда было 18 лет, и ее приятель припарковались у дороги рядом с авиабазой Милденхолл в Саффолке.

"На улице была кромешная тьма, и все, что мы могли видеть, это красный свет вдалеке. Вдруг он начал двигаться из стороны в сторону, затем к нему присоединился еще один и еще. Всего было шесть красных огней, и они начали двигаться зигзагообразно. Через несколько секунд один из них на скорости понесся в нашу сторону. Я никогда не видела ничего подобного", — сказала британка.

Женщина заявила, что ее "осматривали" серые существа с "миндалевидными глазами и длинными тонкими пальцами" Фото: Dilantha Dissanayake

Женщина отметила, что это была "массивная горящая сфера" шириной 30 футов (чуть больше 9 метров). НЛО завис над ее машиной, а затем исчез в мгновение ока.

"Он был таким ярким, как солнце, но не было ни шума, ни жара. Часы в машине остановились. Они мигали 00:00, но мои часы показывали, что уже час ночи. Мы помчались домой, а за нами ехала черная машина без номерного знака и с тонированными стеклами. Было ощущение, что кто-то хочет узнать, где мы живем. Я помню, как писал о том, что произошло, когда вернулся домой. У меня до сих пор хранится дневник, и запись того дня до сих пор отсутствует", — добавила Гвен.

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