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Невероятная история успеха: женщина обменяла шпильку для волос на дом (видео)

Фото: The Guardian | В мае 2020 года девушка запустила проект "Trade Me Project"

Деми Скиппер была поражена историей Кайла Макдональда, который за год смог обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Девушка решила испытать свои силы и запустила проект "Trade Me Project".

В США 30-летняя Деми Скиппер всего за несколько месяцев обменивала различные предметы начиная со шпильки для волос и теперь является владелицей прекрасного частного дома. Об этом пишет Lad Bible.

В 2005 году женщину была поражена историей Кайла Макдональда, который за год смог обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Она также решила испытать свои силы и в мае 2020 года запустила проект "Trade Me Project".

Американка начала свой обмен с обычной шпильки для волос, в результате которого она смогла получить бижутерию взамен. После этого она стала владелицей очков, пылесоса, сноуборда, Apple TV, дизайнерских кроссовок, приставки Microsoft Xbox, MacBook Pro, бриллиантовых бус и тренажера.

Предложения для потенциальных обменов девушка искала в социальных сетях.

Женщина обменяла трейлер на частный дом в штате Теннесси
Фото: The Guardian

По завершении проекта Деми достигла автомобиля Honda CRV, трех тракторов и трейлера стоимостью 40 тысяч долларов. В ноябре 2021 года, почти спустя полтора года, она обменяла трейлер на частный дом в штате Теннесси.

"Когда я увидела дом передо мной, я была в шоке: "Святое дерь*о, эти ключи от этого дома, и я владею им. И тогда я начала плакать во дворе. Я убеждена, что сосед подумал что-то вроде: "Что за черт, наша новая соседка сумасшедшая". Это было действительно очень сюрреалистично", – поделилась она.

С течением времени Скиппер провела ремонт в своем новом доме и решила показать, как он теперь выглядит.

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