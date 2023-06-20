Amazon, Microsoft и Pepsi: десятки тысяч беженцев из Украины получат работу от мировых корпораций

По оценкам Еврокомиссии, беспрецедентная поддержка со стороны европейского бизнеса поможет десяткам тысячам украинцев обеспечить себя и своих близких, которые были вынуждены остаться в Украине после полномасштабного вторжения.

Компания Amazon пообещала принять на работу 5000 украинцев до конца 2024 года, а также других беженцев, оказавшихся в Европе, в рамках масштабной кампании помощи. К списку компаний, участвующих в проекте присоединятся Hilton Hotels, Adecco, Microsoft и ряд других. Об этом сообщает BBC.

Такая кампания проводится на фоне того, что число вынужденных переселенцев в мире достигло рекордной отметки: 110 миллионов человек.

Маргаритис Схинас, вице-президент Еврокомиссии, сообщила, что многие беженцы сталкиваются со сложностями при поиске работы.

По ее словам, сложившееся положение контрастирует с повсеместной нехваткой квалифицированных кадров.

Она отметила высокий уровень образования украинских беженцев, желание зарабатывать и законное право работать в ЕС, в соответствии с Директивой о временной защите.

По оценкам представителя Еврокомиссии, столь беспрецедентная поддержка континентального бизнеса поможет десяткам тысяч украинцев обеспечить себя и своих близких в Украине.

По данным благотворительной организации Tent Partnership for Refugees, основная часть украинских беженцев в Европе — женщины и они сталкиваются с особыми сложностями при поиске работы.

Среди прочего упоминаются незнание языка и необходимость совмещать работу и обязанность заботится о детях.

В рамках такой инициативы крупные компании — Amazon, Hilton, Marriott и др. — согласились трудоустроить 13 680 украинцев и беженцев из других стран за следующие три года.

Рекрутинговые агентства, такие как Adecco, помогут найти работу 150 000 человек. Более того, такие компании как Accenture и Microsoft, обучат свыше 86 000.

К концу 2024 года Amazon обязалась нанять не менее 5000 беженцев в США в рамках проекта Welcome Door.

Сообщается и о дополнительной помощи, которая пойдет на покрытие расходов, связанных с иммиграцией, доступом к руководствам и самоучителям, которые помогают адаптироваться в новом обществе.

Представители европейской компании, в которой заняты 200 000 человек, считают, что большинство беженцев будут работать на низкооплачиваемых должностях, тогда как Офори Агбока, вице-президент компании-гиганта e-commerce, считает, что беженцы получат возможность карьерного роста и смогут работать "на разных уровнях организации, соответствующих их навыкам и умениям".

Напомним, что в ЕС предупредили, что могут "устать" от беженцев из Украины, несмотря на то, что европейские страны приняли миллионы граждан Украины.

Также сообщалось, что во Франции сириец-мигрант напал с ножом на детей — в результате много пострадавших.