За неправду: Бориса Джонсона лишили спецдоступа в парламент, — Sky News

354 депутата поддержали отчет, подготовленный комитетом, в котором приходят к выводу, что бывший премьер-министр сознательно вводил коллег в заблуждение во время скандала с "ковидными вечеринками".

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был лишен специального допуска в парламент. Об этом сообщает издание Sky News.

Отчет, составленный комитетом, был поддержан 354 голосами против 7. Депутаты пришли к выводу, что Борис Джонсон сознательно вводил своих коллег в заблуждение, предоставляя неверную информацию о возможных собраниях и встречах сотрудников в то время, когда для всех жителей Великобритании существовали строгие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Среди однопартийцев Джонсона из Консервативной партии "за" проголосовали 118, а 225 воздержались.

Представители, которые составили отчет, выдвинули предложение о 90-дневном отстранении Бориса Джонсона от работы в парламенте в случае, если он не прекратит исполнять свои полномочия. Кроме того, было предложено лишить его права на доступ в парламент в качестве бывшего депутата. Эти предложения вызвали значительную критику со стороны сторонников Джонсона.

Во время дебатов с критикой Бориса Джонсона выступили и несколько его однопартийцев, включая бывшего премьера Терезу Мэй, которая отметила, что выступать против соратников непросто, но совместная работа "не должна препятствовать делать то, что правильно".

Напомним, что экс-премьер Великобритании и великий друг Украины Борис Джонсон получил новую должность. Он будет работать в журналистике и вести еженедельную колонку в газете Daily Mail.

9 июня экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уходит с должности депутата Палаты общин из-за результатов расследования, связанного с организацией вечеринок в его резиденции во время локдауна.