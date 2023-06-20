Спрятали под обоями: женщина спустя 20 лет нашла "умную" записку (фото)

Записка была написана 21 декабря 1997 года человеком по имени Джон. Послание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.

Женщина из Австралии была удивлена, наткнувшись во время ремонта на рукописную записку, спрятанную за обоями. "Умное" послание было оставлено предыдущим владельцем. Об этом пишет News.com.au.

В записке, написанной ручкой, было указано, сколько рулонов обоев необходимо для покрытия всей стены. Она была подписана человеком по имени Джон 21 декабря 1997 года. Послание было найдено спустя более 20 лет после того, как его спрятали.

"Если вам когда-нибудь снова понадобится оклеить эту комнату обоями, то на это уйдет 8 рулонов обоев. Я купил всего шесть рулонов по цене 17 долларов за рулон 5 декабря 1997 года, и мне не хватило. Это меня очень разозлило", — гласила записка.

В записке, написанной ручкой, было указано, сколько рулонов обоев необходимо для покрытия всей стены Фото: Соцсети

После того, как женщина нашла послание, она разместила фотографию в одной из групп для мам в Facebook. После публикации находки многие люди поспешили написать и похвалить такую идею. Некоторые из тех, кто оставил комментарии, назвали идею "умной" и "продуманной", в то время как другие посчитали ее ошибочной.

"Спасибо за совет, Джон. Надеюсь, ты наконец-то смирился с этим. Уверен, это история, которую до сих пор рассказывают", — написал один из пользователей соцсети.

Однако не все были довольны советом, один из пользователей нашел недостаток в заметке Джона, указав на то, что обои бывают разной ширины и длины.

Ранее Фокус писал, что женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака. Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоан сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.