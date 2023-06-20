Бывший охранник и любовница из Латвии: утечка данных показала, как Ротенберги обходят санкции

Российские бизнесмены переписывают свои активы на третьих лиц. Французский банк требовал от Бориса Ротенберга прекратить переводить деньги жене из-за ее американского паспорта, однако был вынужден пойти на компромисс из-за многомиллионных кредитов предпринимателя.

Российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги успешно обходят введенные против них в 2014 году западные санкции, сохраняя свои российские и зарубежные активы. О том, как им это удается, говорится в расследовании OCCRP, обнародованном 20 июня.

Журналисты получили доступ к более чем 50 тысячам документов и электронных писем за 2013-2020 годы. Согласно им, с помощью юридической фирмы 50-летнего московского предпринимателя Максима Викторова и множества наемных специалистов семья Ротенберг неоднократно избегала санкций, переоформляя свои активы.

"Компании перемещались по миру, как шахматные фигуры; одни счета закрывались, другие сразу открывались, а структура собственности менялась в ответ на новые санкции или запросы регуляторов", — говорится в материале.

В частности, расследователи выяснили, что бенефициаром, по меньшей мере, одной из фирмы на Британских Виргинских Островах (БВО) сделали бывшего охранника Бориса Ротенберга — Александра Козлова. Речь идет о компании Medexlite Limited, которой принадлежала яхта Rahil.

"Два других актива — роскошные квартиры в центре Риги, принадлежавшие к одной из зарегистрированных на БВО фирм Ротенбергов, Narcius Limited, — переоформили на имя Рузяк", — проинформировали в СМИ со ссылкой на данные латвийского реестра.

В СМИ рассказали, что у Бориса Ротенберга и его жены Карины также возникли проблемы с филиалом французского банка Société Générale в Монако: после введенных санкций предпринимателю запретили переводить деньги своей любимой из-за ее американского гражданства. По данным утечки, в 2016 году банк разрешил вывести часть средств, однако переговоры о замороженных счетах зашли в тупик.

"В конце концов, согласно переписке, Société Générale согласился предоставлять Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В частности, предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил многомиллионные кредиты", — добавили журналисты.

Но, как указано в расследовании, проблемы постигли братьев Ротенбергов и в России: они реструктуризировали часть своих активов для повышения секретности, используя закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

"По российским законам они считаются юрлицами и не обязаны раскрывать информацию об акционерах, их нельзя признавать банкротами или изымать их активы. Этими фондами управляли Викторов и его команда", — объяснили авторы материала.

По информации расследователей, в 2017 году Ротенберги владели или были связаны с по меньшей мере 13 такими фондами, в частности, столичным океанариумом "Москвариум" и виллой на средиземноморском побережье Испании.

Также в слитых переписках фигурировало имя Марии Бородуновой — 36-летней латвийской специалистки по косметологии, владевшей ЗПИФ, квартирой в Монако и виллой за четыре миллиона евро на Французской Ривьере. В материале говорится, что квартиру женщина сдала в аренду – фирме Ротенбергов за 260 тысяч евро в месяц.

"Судя по утечке данных, по состоянию на середину 2017 года через ЗПИФ под названием "Лонтано" Бородунова контролировала 80% компании "РГ-Девелопмент"", — отметили журналисты.

По данным СМИ, только за 2020 год Бородунова заработала 25,5 миллиона долларов. Авторы назвали ее предполагаемой любовницей Аркадия Ротенберга.

Напомним, 25 февраля британское медиа сообщало о финансировании Аркадием Ротенбергом строительства плавательного комплекса в школе, в которую ходят дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

25 апреля в Фонде госимущества рассказали, что Украина надеется выручить более 100 миллионов долларов с продажи доли Аркадия Ротенберга и его окружения в ТРЦ Ocean Plaza.