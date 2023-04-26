Киевский ТРЦ Ocean Plaza пустят с молотка: когда это произойдет и сколько выручит государство

Часть активов российского олигарха Аркадия Ротенберга в киевском ТРЦ Ocean Plaza будет продана на торгах, которые должны состояться в июле-декабре.

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Доля российского миллиардера Аркадия Ротенберга и его окружения в ТРЦ Ocean Plaza украинские власти собираются выставить на аукцион и выручить за них больше 100 миллионов долларов. Примерно через две недели правительство передаст часть ТРЦ в Фонд госимущества, рассказал во время интервью изданию Forbes 25 апреля 2023 года советник главы Фонда госимущества по вопросам недвижимости Александр Носаченко.

По его словам, Ocean Plaza могут выставить на продажу в период с июля по декабрь этого года. Что касается инвестиционной привлекательности ТРЦ то, по мнению Александр Носаченко, Ocean Plaza может приносить около 28 миллионов долларов ежегодно.

"По нашим прогнозам, после стабилизации ситуации в государстве, учитывая возможные темпы восстановления экономики, чистый арендный доход в Ocean Plaza в 2026 году может составить от $20 млн по пессимистическому сценарию. Или до $28 млн по базовому реалистично-оптимистическому сценарию. Для сравнения: ТРЦ в 2021 году генерировал ориентировочно $30 млн", — рассказал он.

Конфискация Ocean Plaza: как все начиналось

ТРЦ Ocean Plaza закрылся сразу после полномасштабного вторжения России. Работали только супермаркет "Ашан" и несколько магазинов на нулевом этаже. Однако 25 июля 2022 года в компании сообщили о полном закрытии центра.

Как объяснял советник главы МВД Антона Геращенко, бизнес "принадлежит друзьям президента РФ Владимира Путина — братьям Ротенбергам". Бывший собственник 33% акций Ocean Plaza Василий Хмельницкий также рассказал, что большей частью акций владела "российская компания".

9 августа 2022 года генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что ТРЦ передали в управление Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Название генпрокурор не указал, но на фоне активных обсуждений Ocean Plaza оно было очевидным. По словам Костина, среди конечных бенефициарных владельцев бизнеса были "граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора".

22 ноября того же года ТРЦ заработал. В честь открытия посетителям предлагали билеты в кино за 1 гривну.

3 марта 2023 года Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), с просьбой применить санкций к Аркадию и Игорю Ротенбергам. В своем иске Минюст просит взыскать 66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛИБІДЬ", являющегося конечным бенефициарным собственником Ocean Plaza.

Уже 20 марта Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza.

А 11 апреля решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza у российских владельцев вступило в силу.