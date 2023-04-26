Київський ТРЦ Ocean Plaza пустять з молотка: коли це станеться і скільки отримає держава

Частину активів російського олігарха Аркадія Ротенберга у київському ТРЦ Ocean Plaza буде продано на торгах, які мають відбутися у липні-грудні.

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Частка російського мільярдера Аркадія Ротенберга та його оточення в ТРЦ Ocean Plaza українська влада збирається виставити на аукціон і виручити за них понад 100 мільйонів доларів. Приблизно за два тижні уряд передасть частину ТРЦ до Фонду держмайна, розповів під час інтерв'ю виданню Forbes 25 квітня 2023 року радник голови Фонду держмайна з питань нерухомості Олександр Носаченко.

За його словами, Ocean Plaza можуть виставити на продаж у період із липня по грудень цього року. Що стосується інвестиційної привабливості ТРЦ, то, на думку Олександра Носаченка, Ocean Plaza може приносити приблизно 28 мільйонів доларів щорічно.

"За нашими прогнозами, після стабілізації ситуації в державі, враховуючи можливі темпи відновлення економіки, чистий орендний дохід в Ocean Plaza в 2026 році може становити від $20 млн за песимістичним сценарієм. Або до $28 млн за базовим реалістично-оптимістичним сценарієм. Для порівняння: ТРЦ 2021 року генерував орієнтовно $30 млн", — розповів він.

Конфіскація Ocean Plaza: як усе починалося

ТРЦ Ocean Plaza закрився одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Працювали лише супермаркет "Ашан" і кілька магазинів на нульовому поверсі. Проте 25 липня 2022 року в компанії повідомили про повне закриття центру.

Як пояснював радник глави МВС Антона Геращенко, бізнес належить друзям президента РФ Володимира Путіна — братам Ротенбергам. Колишній власник 33% акцій Ocean Plaza Василь Хмельницький також розповів, що більшою частиною акцій володіла "російська компанія".

9 серпня 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що ТРЦ передали до управління Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Назву генпрокурор не вказав, але на тлі активних обговорень Ocean Plaza вона була очевидною. За словами Костіна, серед кінцевих бенефіціарних власників бізнесу були "громадяни Росії з оточення глави країни-агресора".

22 листопада того ж року ТРЦ запрацював. З нагоди відкриття відвідувачам пропонували квитки у кіно за 1 гривню.

3 березня 2023 року Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), з проханням застосувати санкції до Аркадія та Ігоря Ротенберга. У своєму позові Мін'юст просить стягнути 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", що є кінцевим бенефіціарним власником Ocean Plaza.

Вже 20 березня Вищий антикорупційний суд схвалив конфіскацію активів, серед яких київський ТРЦ Ocean Plaza.

А 11 квітня рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію двох третин ТРЦ Ocean Plaza у російських власників набуло чинності.