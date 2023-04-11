Росіяни більше не в справі: ТРЦ Ocean Plaza став державним

Наприкінці березня колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовила у відкритті апеляційного провадження у справі про конфіскацію частини ТРЦ.

Related video

Рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо конфіскації двох третин ТРЦ Ocean Plaza у російських власників набуло чинності 11 квітня 2023 року. Про це повідомляється у Єдиному судовому реєстрі.

У березні колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відхилила відкриття апеляційного провадження у рамках цієї справи. Тому рішення набуло чинності.

Причина, через яку судді відхилили скаргу: її підготувала компанія Jupiter Nine Trust Company Limited, яка не вважається стороною в адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України.

Відповідачами за позовом були російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробогатько та Олександр Пономаренко.

Передісторія із ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza не працював з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Працювали лише супермаркет "Ашан" та кілька магазинів на нульовому поверсі. Проте 25 липня 2022 року у компанії повідомили про повне закриття центру.

Як пояснював радник глави МВС Антона Геращенко, бізнес належить друзям президент РФ Володимира Путіна — братам Ротенбергам. Колишній власник 33% акцій Ocean Plaza Василь Хмельницький також розповів, що здебільшого акціями володіла "російська компанія".

9 серпня 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що ТРЦ передали до управління Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Назву генпрокурор не вказав, але в контексті активних обговорень Ocean Plaza вона була очевидною. За словами Костіна, серед кінцевих бенефіціарних власників бізнесу були "громадяни Росії з оточення глави країни-агресора".

22 листопада того ж року ТРЦ запрацював. На честь відкриття відвідувачам пропонували квитки у кіно за 1 гривню.

3 березня 2023 року Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), з проханням застосувати санкції до Аркадія та Ігоря Ротенберга. У своєму позові Мін'юст просить стягнути 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Союз "ЛИБІДЬ", що є кінцевим бенефіціарним власником Ocean Plaza.

Вже 20 березня Вищий антикорупційний суд схвалив конфіскацію активів, серед яких київський ТРЦ Ocean Plaza.

Нагадаємо також, що наприкінці березня стало відомо, що Raiffeisen Bank International оголосив про остаточний вихід з РФ і продаж філії "Райффайзен Банк Росія"