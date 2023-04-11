Россияне больше не в деле: ТРЦ Ocean Plaza стал государственным

В конце марта коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказала в открытии апелляционного производства по делу о конфискации части ТРЦ.

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Решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о конфискации двух третей ТРЦ Ocean Plaza у российских владельцев вступило в силу 11 апреля 2023 года. Об этом сообщается в Едином судебном реестре.

В марте коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отклонила открытие апелляционного производства в рамках єтого дела. Поэтому решение вступило в законную силу.

Причина, по которой судьи отклонили жалобу: она была подготовлена компанией Jupiter Nine Trust Company Limited, которая не считается стороной по административному делу по иску Министерства юстиции Украины.

Ответчиками по иску были российский олигарх Аркадий Ротенберг, его сын Игорь Ротенберг и бизнес-партнеры Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Предыстория с ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza закрылся не работал с момента полномасштабного вторжения России. Работали только супермаркет "Ашан" и несколько магазинов на нулевом этаже. Однако 25 июля 2022 года в компании сообщили о полном закрытии центра.

Как объяснял советник главы МВД Антона Геращенко, бизнес "принадлежит друзьям президент РФ Владимира Путина — братьям Ротенбергам". Бывший собственник 33% акций Ocean Plaza Василий Хмельницкий также рассказал, что большей частью акций владела "российская компания".

9 августа 2022 года генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что ТРЦ передали в управление Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Название генпрокурор не указал, но в контексте активных обсуждений Ocean Plaza оно было очевидным. По словам Костина, среди конечных бенефициарных владельцев бизнеса были "граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора".

22 ноября того же года ТРЦ заработал. В честь открытия посетителям предлагали билеты в кино за 1 гривну.

3 марта 2023 года Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), с просьбой применить санкций к Аркадию и Игорю Ротенбергам. В своем иске Минюст просит взыскать 66,65% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный Союз "ЛИБІДЬ", являющегося конечным бенефициарным собственником Ocean Plaza.

Уже 20 марта Высший антикоррупционный суд одобрил конфискацию активов, среди которых был киевский ТРЦ Ocean Plaza.

Напомним также, что в конце марта стало известно, что Raiffeisen Bank International объявил об окончательном уходе из РФ и продаже филиала "Райффайзен Банк Россия"