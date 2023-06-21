"Работа мечты": миллиардеры из США заплатят 100 тысяч фунтов ухаживающему за их собаками

Присматривающий за животными будет путешествовать по миру вместе с хозяевами. Кандидату придется забыть о личной жизни — работать надо по вечерам, выходным и праздникам.

Американские миллиардеры объявили вакансию мечты для собачников. За 100 тысяч фунтов стерлингов в год нужно обеспечить "исключительный уход" и внимание двум крупным собакам, пишет британский таблоид The Sun.

Присматривающий за собаками будет путешествовать по миру бесплатно вместе с миллиардерами. Работать нужно полный и жить с семьей в их доме в Найтсбридже, элитном районе Лондона.

Среди обязанностей кандидата — организация игр с другими собаками, визиты к ветеринару для медосмотров и прививок. Соискатель должен хорошо разбираться в кормлении собак, уметь давать им любые лекарства, распознавать признаки болезни или стресса.

Рабочий день — ненормированный, включая вечера, выходные и праздничные дни. Джордж Ральф-Данн из кадрового агентства Fairfax and Kensington сказал, что несмотря на жесткие условия, он получает потоки резюме на вакансию.

"Ожидается, что кандидат бросит все, оставит личную жизнь на второй план и поставит благополучие собак на первое место. Мы получили около 400 заявок", — сказал кадровик.

Миллиардеры, по словам Ральф-Данна, ищут лучший сервис и готовы платить большие деньги.

"Даже будучи ветеринаром, вам будет трудно заработать такую ​​​​сумму денег. Они дают шесть выходных в год, но если завтра они захотят поехать в Монако, вы должны лететь на их частном самолете с собаками", — добавил он.

Агентство Fairfax and Kensington не предоставило детальную информацию о собаках и бизнесменах. Специалисты постараются закрыть вакансию к концу июня.

Напомним, что в Испании почти 50 пляжей оказались сильно загрязнены химикатами и собачьими экскрементами. Пляж Playa de la Calzoa Vigo стал "худшим собачьим пляжем".

Фокус ранее писал о самых больших собаках на Земле. В эту категорию отнесли породы кангалская овчарка и бернский зенненхунд.