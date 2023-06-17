Гиганты собачьего мира: какие породы собак являются самыми большими на Земле (фото)

Некоторые собаки настолько тяжелые, что могут соревноваться по весу с человеком.

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Иногда люди представляют себе больших собак, как агрессивных животных, которые только и ждут, чтобы напасть. Но на самом деле некоторых самых больших собак на Земле можно назвать "нежными великанами", которые готовы дарить свою любовь и, когда это потребуется, защиту. Издание Science Focus составило список самых больших по весу пород собак на Земле.

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Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд Фото: Wikipedia

Эта собака родом из Швейцарии и ее вывели для выпаса скота и охраны сельскохозяйственных угодий. В среднем представители этой породы могут весить от 35 до 55 кг. Эти собаки имеют густую трехцветную шерсть, которая помогает сохранять тепло зимой. С другой стороны, эти собаки очень добрые.

Кангалская овчарка

Кангалская овчарка Фото: Wikipedia

Эту породу вывели в Турции для охраны и выпаса овец. Они очень быстрые и ловкие и в то же время добрые. Их вес составляет в среднем от 40 до 60 кг.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав Фото: Science Focus

Эту породу вывели в Ирландии, и она была предназначена для охоты на волков. Эти собаки весят от 41 до 72 кг, но при этом, если они встанут на задние лапы, то запросто становятся выше большинства людей. Один из представителей этой породы достигал в таком виде размера в 2,9 метра.

Пиренейская горная собака

Пиренейская горная собака Фото: Wikipedia

Эта собака также не только тяжелая, но и имеет огромный размер, особенно если встанет на задние лапы. Эту породу вывели во французской части Пиренейских гор для защиты домашнего скота от волков и медведей. Вес этой собаки составляет от 55 до 75 кг. В то же время, это очень дружелюбные собаки, которые очень любят детей.

Леонбергер

Леонбергер Фото: Wikipedia

Еще одна порода крупных собак была выведена в Германии. Эти животные имеют густую водонепроницаемую шерсть, но за ней нужно очень хорошо ухаживать. Это очень умная собака, которая к тому же имеет еще одну отличительную особенность – у нее есть похожая на львиную грива. Эти собаки имеют вес от 41 до 77 кг.

Бурбуль

Бурбуль Фото: Science Focus

Эту породы вывели в Южной Африке, и она предназначена для защиты домашнего скота от хищников. Для этого у нее есть все необходимое – мускулистое тело и очень мощные челюсти. Это верные и надежные спутники человека, которые весят от 69 до 91 кг.

Немецкий дог

Немецкий дог Фото: Science Focus

Это одна из самых больших собак на Земле, высота которой в холке может достигать 1 метра. Данная порода была выведена в Германии и несмотря на свои огромные размеры, на самом деле это очень заботливый друг человека. Эти собаки могут весить от 90 до 110 кг.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд Фото: Wikipedia

Эти спокойные, сильные и верные животные были выведены в Канаде как рабочие собаки для помощи рыбакам. Они являются идеальными пловцами, а потому их часто используют в качестве собак-спасателей на воде. В среднем эти собаки могут весить от 55 до 90 кг, но некоторые могут набрать вес в 120 кг.

Английский мастиф

Английский мастиф Фото: Wikipedia

Эти крупные собаки послушны по своей природе и редко лают. Несмотря на это, из них получаются отличные сторожевые собаки. Одной из самых больших собак в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса, был английский мастиф по кличке Зорба, который весил 142 кг.

Сенбернар

Cенбернар Фото: Wikipedia

Это одна из самых известных пород больших собак в мире. Название породы происходит от горного перевала в Швейцарии Большой Сен-Бернар. В этой стране их разводили как собак-спасателей в Альпах. Самый тяжелый сенбернар по имени Бенедиктин весил 167 кг и в настоящее время является рекордсменом среди всех больших собак.

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