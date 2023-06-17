Гіганти собачого світу: які породи собак є найбільшими на Землі (фото)

Деякі собаки настільки важкі, що можуть змагатися за вагою з людиною.

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Іноді люди уявляють собі великих собак, як агресивних тварин, які тільки й чекають, щоб напасти. Але насправді деяких з найбільших собак на Землі можна назвати "ніжними велетнями", які готові дарувати свою любов і, коли це потрібно, захист. Видання Science Focus склало список найбільших за вагою порід собак на Землі.

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Бернський зенненхунд

Бернський зенненхунд Фото: Wikipedia

Ця собака родом із Швейцарії та її вивели для випасу худоби та охорони сільськогосподарських угідь. У середньому представники цієї породи можуть важити від 35 до 55 кг. Ці собаки мають густу триколірну вовну, яка допомагає зберігати тепло взимку. З іншого боку, ці собаки дуже добрі.

Кангалська вівчарка

Кангалська вівчарка Фото: Wikipedia

Цю породу вивели в Туреччині для охорони та випасання овець. Вони дуже швидкі і вправні і в той же час добрі. Їхня вага становить у середньому від 40 до 60 кг.

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав Фото: Science Focus

Цю породу вивели в Ірландії, і вона була призначена для полювання на вовків. Ці собаки важать від 41 до 72 кг, але при цьому, якщо вони стануть на задні лапи, то запросто стають вищими за більшість людей. Один із представників цієї породи досягав у такому вигляді розміру 2,9 метра.

Піренейська гірська собака

Піренейська гірська собака Фото: Wikipedia

Ця собака також не тільки важка, але й має величезний розмір, особливо якщо стане на задні лапи. Цю породу вивели у французькій частині Піренейських гір для захисту худоби від вовків та ведмедів. Вага цієї собаки становить від 55 до 75 кг. У той же час це дуже доброзичливі собаки, які дуже люблять дітей.

Леонбергер

Леонбергер Фото: Wikipedia

Ще одну породу великих собак було виведено у Німеччині. Ці тварини мають густу водонепроникну вовну, але за нею потрібно дуже добре доглядати. Це дуже розумна собака, яка до того ж має ще одну відмінну особливість – у неї є схожа на левову грива. Ці собаки мають вагу від 41 до 77 кг.

Бурбуль

Бурбуль Фото: Science Focus

Цю породу вивели в Південній Африці, і вона призначена для захисту худоби від хижаків. Для цього вона має все необхідне – м'язисте тіло і дуже потужні щелепи. Це вірні та надійні супутники людини, які важать від 69 до 91 кг.

Німецький дог

Німецький дог Фото: Science Focus

Це одна із найбільших собак на Землі, висота якої в загривку може досягати 1 метра. Ця порода була виведена в Німеччині і незважаючи на свої величезні розміри, насправді це дуже дбайливий друг людини. Ці собаки можуть важити від 90 до 110 кг.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд Фото: Wikipedia

Ці спокійні, сильні та вірні тварини були виведені у Канаді як робочі собаки для допомоги рибалкам. Вони є ідеальними плавцями, а тому їх часто використовують як собак-рятувальників на воді. У середньому ці собаки можуть важити від 55 до 90 кг, але деякі можуть набрати вагу 120 кг.

Англійський мастиф

Англійська мастиф Фото: Wikipedia

Ці великі собаки слухняні за своєю природою і рідко гавкають. Незважаючи на це, з них виходять чудові сторожові собаки. Однією з найбільших собак у світі, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, був англійський мастиф на прізвисько Зорба, який важив 142 кг.

Сенбернар

Cенбернар Фото: Wikipedia

Це одна з найвідоміших порід великих собак у світі. Назва породи походить від гірського перевалу у Швейцарії Великий Сен-Бернар. У цій країні їх розводили як собак-рятувальників у Альпах. Найважчий сенбернар на ім'я Бенедиктин важив 167 кг і зараз є рекордсменом серед усіх великих собак.

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