"Застыла во времени": в Мексике обнаружили заброшенную больницу с сатанинскими символами (видео)

В Мексике городской исследователь Хосе Флорес обнаружил внутреннюю часть жуткой заброшенной больницы, которая была нетронута более трех лет, сообщает Mirror.

Флорес регулярно попадает в заголовки газет своими приключениями среди забытых во времени зданий, которыми он делится в сети со своими 6,4 миллионами подписчиков.

Совсем недавно он провел зрителей по одному из "самых посещаемых призраками" зданий в мире, где 23-летний мужчина обнаружил на стенах красные сатанинские символы.

В своем последнем видео на YouTube, которое набрало более 56 000 просмотров и тысячи лайков, он исследует заброшенную больницу, которая, казалось бы, оставалась нетронутой более трех лет.

Сообщается, что больницу можно найти в Монтеррее, Нуэво-Леон, Мексика.

В клипе Хосе начинает с того, что показывает больничную аптеку, где помещение завалено щебнем, пылью и грязью. На некоторых стенах, по словам журналистов, можно увидеть красные сатанинские символы.

"В этой больнице было много смертей", — сказал Хосе.

"Мы обнаружили зону, где ранее было некоторое количество радиации, и, похоже, там делали рентген. Я не знаю, подверглись ли мы воздействию радиации", — прокомментировал свое приключение Хосе Флорес.

Заброшенная психбольница в Мексике

Один из его подписчиков Вектор сказал: "Очень хорошее видео, но если вы посещаете заброшенную больницу, возьмите маску, потому что в больнице обычно много патологий или болезней".

