Без Украины: российских школьников учат новой "географии" мира (фото)

На карте в учебнике присутствует Украина, но в описании стран, которые граничат с РФ, ее нет. При этом границы ее изображены без Крыма, но с Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

В одном из учебников по предмету "Окружающий мир" для школьников третьего класса на картах мира Украина не упоминается, как страна, граничащая с РФ. Соответствующее фото публикуют в российском Telegram-канале "Tayga".

В данном учебнике перечисляются страны граничащие с Российской Федерацией. Однако, в абзаце, где описываются государства, которые находятся на юго-западе от РФ, отсутствует Украина.

Примечательно, что на карте, нарисованной в этом же учебном материале, Украина располагается на своем месте, но без Крыма.

Данный учебник был выпущен в 2022 году.

Материал российского учебника для третьего класса

Напомним, что из новых российских учебников по истории для четвертых классов в параграфах, посвященных Киевской Руси, убрали упоминания о Киеве. В частности, в прежней версии сообщалось, что автором летописи "Повесть временных лет" был монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в отредактированной версии Нестор уже назван просто монахом, без уточнения места жительства и службы.

Кроме того, в России готовятся ввести для старшеклассников новый предмет — "Семьеведение". Детям придется слушать и читать о "традиционных ценностях". Учебнике подросткам "дадут советы по выстраиванию отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками".