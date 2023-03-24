В русле традиционных ценностей: в школах РФ появится предмет "Семьеведенье"

Учебный комплект будет состоять из бумажного учебника и видеолекций. Основная цель курса, по словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания, — это поощрение молодежи к рождению детей.

Related video

В России готовятся ввести для старшеклассников новый предмет — "Семьеведение". Детям придется слушать и читать о "традиционных ценностях", сообщает ТАСС.

В пресс-службе подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания медиа рассказали, что в учебнике подросткам "дадут советы по выстраиванию отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками".

"Пособие станет частью программы "Семьеведение" для образовательных организаций и будет состоять из печатной версии и видеоуроков", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в исследовательском институте подчеркнули, что главной целью нового курса будет подготовка школьников к рождению детей и воспитанию их в русле "традиционных ценностей".

А директор Института изучения детства Наталья Агре рассказала, что одной из причин появления в школах нового учебника стали результаты исследования, которые показали низкую заинтересованность россиян в создании семьи и, главное, в деторождении.

Заметим, что в 2020 году в Украине разгорелся скандал из-за инициативы ввести в школьные программы похожий курс "Основы семьи". В частности, был даже выдан учебник по данной дисциплине авторства Андриана Буковинского. Тогда родителей и общественность возмутили некоторые антинаучные тезисы в учебнике. Так, в книге шла речь о том, что использование средств контрацепции во время секса — это убийство ребенка. Также школьникам должны были рассказывать о том, что самую большую опасность для общества представляют семьи, в которых дети растут без отцов.

Напомним, 19 марта росСМИ написали о том, что мужчина заявил в полицию из-за скамейки в детском саду. В Ставропольском крае РФ в полицию обратился пенсионер, обеспокоенный цветными лавками в одном из местных детсадов. Он увидел в этом пропаганду ЛГБТ.

Также мы писали о том, что в начале марта стало известно, что Кремль создает "букварь" для детей в оккупации на украинском языке. Учебник должен соответствовать Конституции России и формировать у учащихся "гражданскую позицию" и "традиционные российские ценности".