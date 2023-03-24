У руслі традиційних цінностей: у школах РФ з'явиться предмет "Сім'єзнавство"

Навчальний комплект складатиметься з паперового підручника та відеолекцій. Основна мета курсу, за словами директора Інституту вивчення дитинства, сім'ї та виховання, — це заохочення молоді до народження дітей.

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У Росії готуються запровадити для старшокласників новий предмет — "Сім'єзнавство". Дітям доведеться слухати та читати про "традиційні цінності", повідомляє ТАСС.

У пресслужбі підвідомчого Міносвіти Росії Інституту вивчення дитинства, сім'ї та виховання медіа розповіли, що у підручнику підліткам "дадуть поради щодо вибудовування стосунків усередині сім'ї, з дітьми, між юнаками та дівчатами".

"Посібник стане частиною програми "Сім'єзнавство" для освітніх організацій і складатиметься з друкованої версії та відеоуроків", — уточнили у відомстві.

Крім того, у дослідному інституті наголосили, що головною метою нового курсу буде підготовка школярів до народження дітей та виховання їх у руслі "традиційних цінностей".

А директор Інституту вивчення дитинства Наталія Агре розповіла, що однією з причин появи у школах нового підручника стали результати дослідження, які показали низьку зацікавленість росіян у створенні сім'ї та, головне, у дітонародженні.

Зауважимо, що у 2020 році в Україні спалахнув скандал через ініціативу ввести до шкільних програм схожий курс "Основи сім'ї". Зокрема, було видано підручник з цієї дисципліни авторства Андріана Буковинського. Тоді батьків та громадськість обурили деякі антинаукові тези у підручнику. Так, у книзі йшлося про те, що використання засобів контрацепції під час сексу — це вбивство дитини. Також школярам мали розповідати про те, що найбільшу небезпеку для суспільства становлять сім'ї, в яких діти ростуть без батьків.

Нагадаємо, 19 березня росЗМІ написали про те, що чоловік заявив у поліцію через лавку в дитячому садку. У Ставропольському краї РФ до поліції звернувся пенсіонер, стурбований кольоровими лавками в одному з місцевих дитсадків. Він побачив у цьому пропаганду ЛГБТ.

Також ми писали про те, що на початку березня стало відомо, що Кремль створює "буквар" для дітей в окупації українською мовою. Підручник має відповідати Конституції Росії та формувати в учнів "цивільну позицію" та "традиційні російські цінності".