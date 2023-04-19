Из школьных учебников в РФ убрали упоминания Киева в параграфах о Киевской Руси (фото)

По данным журналистов, в предыдущей редакции автором летописи "Повесть временных лет" был назван монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в обновленной версии Нестор — уже просто монах, без уточнения о Киеве. Есть целый ряд подобных примеров.

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Из новых российских учебников по истории для четвертых классов в параграфах, посвященных Киевской Руси, убрали упоминания о Киеве. Об этом сообщает "Медиазона".

Журналисты сравнили обновленную версию учебных материалов с учебниками предыдущей редакции 2021 года.

В частности, в прежней версии сообщалось, что автором летописи "Повесть временных лет" был монах Киево-Печерского монастыря Нестор, а в отредактированной версии Нестор уже назван просто монахом, без уточнения места жительства и службы.

Страница российского учебника истории

В других абзацах Киев заменили синонимичными словами "столица" или Русь.

Страница российского учебника истории

Изменена и дата основания "Древнерусского государства" — с 882 на 862-й год.

Новая редакция учебника будет дополнена методическими материалами, в которых уточняется роль Киева в истории России. Представители издательства "Просвещение" отметили, что эти учебные пособия пока переданы в печать и поступят в школы к концу весны, а уже со следующего года российские школьники начнут по ним учиться.

Страница российского учебника истории

Напомним, что в Киево-Печерской лавре блокировали комиссию Минкульта, произошли также и потасовки. Прихожане УПЦ МП выбили роллеты в одном из корпусов Лавры и устроили перепалку с полицейскими, когда пытались попасть в опечатанное здание.

Ранее стало известно о гражданстве митрополита Онуфрия. Действующий паспорт главы УПЦ МП присутствовал в базах российского МВД.