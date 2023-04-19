Зі шкільних підручників у РФ прибрали згадки Києва в параграфах про Київську Русь (фото)

За даними журналістів, у попередній редакції автором літопису "Повість временних літ" був названий чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, а в оновленій версії Нестор — просто чернець, без уточнення про Київ. Є ціла низка подібних прикладів.

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З нових російських підручників з історії для четвертих класів у параграфах, присвячених Київській Русі, забрали згадки про Київ. Про це повідомляє "Медіазон".

Журналісти порівняли оновлену версію навчальних матеріалів із підручниками попередньої редакції 2021 року.

Зокрема, у колишній версії повідомлялося, що автором літопису "Повість временних літ" був чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, а у відредагованій версії Нестора вже названо просто ченцем, без уточнення місця проживання та служби.

Сторінка російського підручника історії

В інших абзацах Київ замінили синонімічними словами "столиця" чи Русь.

Сторінка російського підручника історії

Змінено і дату заснування Давньоруської держави — з 882 на 862 рік.

Нову редакцію підручника буде доповнено методичними матеріалами, в яких уточнюється роль Києва в історії Росії. Представники видавництва "Просвіта" зазначили, що ці навчальні посібники поки що передані до друку і надійдуть до шкіл до кінця весни, а вже з наступного року російські школярі почнуть по них навчатися.

Сторінка російського підручника історії

Нагадаємо, що у Києво-Печерській лаврі блокували комісію Мінкульту, відбулися також і бійки. Прихожани УПЦ МП вибили ролети в одному з корпусів лаври та влаштували суперечку з поліцейськими, коли намагалися потрапити до опечатаної будівлі.

Раніше стало відомо про громадянство митрополита Онуфрія. Чинний паспорт глави УПЦ МП був присутній у базах російського МВС.