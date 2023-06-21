Слепого парня выгнали из спортзала за то, что он "пялился" на женщину (видео)

Когда Тоби Эддисону было 17 лет его обвинили в том, что он подглядывал за женщиной во время тренировки. Девушка не поверила парню даже когда он объяснил, что лишен зрения.

Сотрудники тренажерного зала попросили слепого Тоби Эддисона покинуть здание после того, как женщина обвинила его в том, что он на нее пялится. Об этом пишет Daily Star.

Парень мечтавший стать футболист родился зрячим, но с 11 лет начал резко терять зрение. К подростковому возрасту он видел на 80% хуже. Сейчас у Тоби осталось около 4% зрения, и из-за этого он часто попадает в неловкие ситуации.

Когда мальчику было 17 лет, он впервые посетил новый спортзал. Там к нему подошла разъяренная женщина, которая обвинила его в том, что он пялится на нее. Тоби попытался объяснить, что он слепой, но она ему не поверила и назвала его мерзавцем, а затем заставила персонал выгнать его.

Парень мечтавший стать футболист родился зрячим, но с 11 лет начал резко терять зрение Фото: Happy Hour Podcast/YouTube

"Большую часть времени я не знаю, куда смотрю, если только не разговариваю с кем-то, например, я знаю, что разговариваю с тобой, поэтому стараюсь смотреть в твою сторону. Так что я просто смотрел прямо перед собой, и, к сожалению, там была женщина, которая делала какие-то упражнения. Она сказала что-то вроде: "Почему ты все время смотришь на меня? Прекрати. Не будь таким жутким". Я извинился и сказал, что я слепой. У меня с собой была трость, она лежала на коленях, но девушка не обращала на это внимание", — вспомнил выступая на подкасте Happy Hour Тоби.

Парень добавил, что в настоящее время существует культура попыток поймать в спортзале мерзавцев, которые подсматривают и записывают других людей во время тренировки. Поэтому он подозревает, что женщина подумала, что трость — это реквизит, который был частью его маскировки, чтобы подглядывать за женщинами. В то время Тоби не был уверен в себе, поэтому он покинул спортзал и больше туда не возвращался.

"Это было тяжело, это сильно подорвало мою уверенность и заставило меня почувствовать, что слепота создает проблемы", — добавил парень.

С тех пор Тоби стал популярным в TikTok, где он регулярно рассказывает для своих более 255 тысяч подписчиков о своей жизни.

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