Пугает людей: женщина отказывается убирать со двора гигантского оборотня (видео)

Мэри Симмонс купила статую оборотня в качестве украшения на Хэллоуин в октябре прошлого года. Вскоре женщина решила оставить его на весь год, считая что он стал талисманом для ее дома.

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Мэри Симмонс из Дейтона, штат Огайо (США) заявила, что не собирается убирать со своего двора статую оборотня высотой почти в 3 метра, несмотря на предупреждение от городских властей. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что купила оборотня в качестве украшения на Хэллоуин в октябре прошлого года, а вскоре решила оставить его на весь год.

"Он стал моим домашним талисманом. Я смотрю на него как на средство безопасности. Кто захочет вломиться в дом, где снаружи сидит 3-метровый оборотень? Я точно бы не стала", — сказала Симмонс телеканалу WKEF-TV.

Американка наряжает оборотня в различные костюмы, которые символизируют разные времена года и праздники. На лето она планирует купить огромную гавайскую рубашку и солнцезащитные очки.

Несмотря на то, что эта статуя пугает некоторых местных жителей, она все равно стала популярной. Например, у оборотня, которого назвали Пол, появилась собственная страница на Facebook и у него уже больше 2000 подписчиков.

По словам Симмонс, большинство соседей относится к этой статуе положительно, однако местная власть получила одну анонимную жалобу, и женщине было выдано предупреждение. Представители городских властей заявили, что в настоящее время они не планируют требовать убрать статую, так как Мэри приняла нужные меры для обеспечения безопасности соседей.

"Я не хочу, чтобы кто-то проходил мимо, а его голова отвалилась и ударила их. Я стараюсь относиться к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне, и я бы не хотела, чтобы это случилось со мной", — сказала американка.

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