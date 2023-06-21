"Заставляют мыть посуду": подросток-миллионер говорит, что живет как любой другой ребенок

Изабелла Барретт покорила сердца многих людей в возрасте пяти лет, показав себя в шоу Toddlers and Tiaras. Сейчас молодая девушка занимается модельным бизнесом и хочет вернуться на сцену. Дома она ведет себя как обычный ребенок.

17 летняя Изабелла Барретт стала одним из самых молодых самореализовавшихся миллионеров в Америке. Недавно девочка рассказала, что ее состояние почти ничего не меняет. Она живет так само, как и любой другой ребенок. Об этом пишет The Mirror.

Белла зарабатывает не менее $10 000 в месяц, управляя четырьмя своими сайтами House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti и Bella Barrett. Во время недели моды она может заработать $30 000 всего за неделю.

После того как Изабелла ненадолго ушла с экранов телевизоров, она запустила собственную линию ювелирных украшений под названием Glitzy Girl, начала работать моделью и сотрудничать с крупными брендами.

"В последний раз, когда я проверяла, моя чистая стоимость составляла несколько миллионов долларов — но моя мама говорит, что я бесценна", — рассказа девушка в беседе с изданием Fabulous.

В среднем за день Изабелла тратит 350 долларов на макияж, чтобы подготовиться к встрече или съемкам. Она также тратит свое время на фотосессии и покупку тканей и отделки для своих моделей одежды.

Изабелла последние пару лет работала в модельном бизнесе Фото: Cover Images/Isabella Barrett

"Я трачу целое состояние на создание своих коллекций для недели моды. Около 20 000 долларов на ткани и 10 000 долларов на пошив. Многие знаменитости носят мои наряды", — добавила она.

Белла говорит, что дочь Пинк надела одно из ее платьев на церемонию награждения CMA Awards, а звезды из реалити-шоу "Танцующие мамы" часто надевают ее одежду на телевидении. Свою трудовую этику молодая звезда переняла от своего отца-бизнесмена и мамы-миллионерши, у которой есть своя компания Park Avenue Puppies. Когда она находится в своем доме вместе с семьей то часто помогает родителям по хозяйству.

"Ко мне относятся так же, как и ко всем остальным. Я мою посуду, забираю свою одежду и помогаю по дому, как любой другой ребенок", — добавила Белла.

Изабелла Барретт запустила модный бренд и стала миллионершей в 15 лет. Известно, что год назад состояние предпринимательницы оценивалось в 2 миллиона долларов, а сумма ее расходов в неделю составляла более 25 тысяч долларов.

Ранее Фокус писал, что Изабелла Барретт из США, миллионерша и бывшая звезда Toddlers and Tiaras, вернулась на музыкальную сцену после шестилетнего перерыва.

Также сообщалось, что 10-летняя звезда TikTok носит брендовую одежду и имеет свой Mercedes. Юная Му Абрахам собирает миллионы просмотров на своих роликах, демонстрируя дизайнерские вещи и роскошный стиль жизни. Однако мама девочки, Эмили, рассказала, что "дочь миллиардера" не получает всего, что хочет.