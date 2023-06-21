Церемония-сюрприз: женщина сбежала с собственной свадьбы после "подарка" от любимого

Женщина рассказала, что после отмены свадьбы поссорилась с любимым, родственниками и друзьями, так как они считают, что она все испортила.

30-летняя женщина рассказала на популярном форуме Reddit о том, как она решила сбежать со своей собственной свадьбы после того, как ее бойфренд "застал ее врасплох" неожиданной церемонией. Об этом пишет The Mirror.

32-летний жених по имени Марк решил устроить своей возлюбленной свадьбу-сюрприз. Пара встречалась в течение 5 лет, и они планировали пожениться. Женщина ничего не знала о церемонии и думала, что идет на модную вечеринку. С нетерпением ожидая этого события, она нарядилась в свой лучший наряд. Однако когда она вошла в просторный зал, то была потрясена, увидев, что все ее друзья и родственники начали аплодировать ей.

"Оказывается, Марк организовал для нас тщательно продуманную свадьбу-сюрприз без моего ведома. Все взорвались аплодисментами, а я стояла там шокирована. Я просто чувствовала смесь эмоций. Хотя я люблю его и мечтала о нашем общем будущем, но идея женитьбы без предыдущего обсуждения и согласия казалась мне нарушением доверия", — призналась она.

В связи с этим, невеста отвела Марка в сторону и выразила свою обеспокоенность. Она пояснила, что хотела бы быть вовлеченной в планирование свадьбы и иметь возможность "морально и эмоционально подготовиться к такому важному событию".

Женщина рассказала, что после этого поссорилась с любимым, родственниками и друзьями, так как они считают, что она все испортила. Девушка добавила, что продолжает любить своего парня и хочет быть только с ним.

Ранее Фокус писал, что невеста чуть не упала в обморок, узнав тайну жениха перед свадьбой. Она застала своего будущего мужа в туалете, где его кормила грудью собственная мать.

Также сообщалось, что невеста умерла во время свадьбы, а ее сразу заменили на младшую сестру. На церемонии бракосочетания Хетал пожаловалась на головокружение и внезапно отключилась. Врачи в больнице лишь констатировали смерть девушки. Однако отец умершей невесты предложил жениху сыграть праздник с ее сестрой. Тот согласился.