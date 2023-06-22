Слив документов США о контрнаступлении ВСУ: обвиняемый Тейшейра не признал вину, — CNN

По данным СМИ, защитники военного подвергли критике сторону обвинения за якобы преувеличение угроз для США, связанных с распространением секретных разведданных в интернете.

21-летний военнослужащий американской Нацгвардии Джек Тейшейра, обвиняемый в обнародовании секретных военных документов Пентагона, не признал себя виновным. Об этом говорится в материале CNN от 21 июня.

Со ссылкой на прокуроров в СМИ отметили, что информацию о данных США боец начал публиковать в декабре прошлого года, а фото документов — в январе.

"Тейшейра прошел сверхсекретный допуск, а внутренние записки ВВС, на которые прокуроры обратили внимание в суде, показали, что его начальство неоднократно предупреждало о ненадлежащем доступе к секретным разведданным", — рассказали журналисты.

По информации медиа, адвокаты Тейшейры утверждали на судебном заседании, что обвиняемый не ожидал распространения опубликованных им секретных данных в интернете, а также подвергли критике прокуроров за преувеличение рисков поступка военного для нацбезопасности США.

В публикации говорится, что войдя в зал суда, Тейшейра улыбнулся и помахал семье. Журналисты описали, что, стоя в оранжевом комбинезоне со своими защитниками перед судьей, боец Нацгвардии США не признал свою вину по каждому из пунктов обвинения.

"Мы остаемся такими же преданными по-прежнему, и вся наша семья продолжает полную и твердую поддержку Джека, когда он сталкивается с этим делом. Важно то, что Джек теперь проведет свой день в суде. И пока мы продвигаемся через этот процесс, мы надеемся, что Джек получит справедливое отношение, которого он заслуживает", — сказала представительница семьи Джен Рид.

В СМИ отметили, что следующее слушание по делу Тейшейры состоится 9 августа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский делился, что не имел никаких разговоров с руководством США по поводу слива секретных документов американской разведки. Он назвал утечку данных "плохой историей", невыгодной для репутации Вашингтона.

Журналисты сообщали, что Украина не делится данными о контрнаступлении ВСУ с союзниками из-за страха новых сливов информации.