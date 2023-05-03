Украина скрывает детали контрнаступления от союзников, так как боится новых утечек, — Politico

По словам журналистов, высокопоставленные чиновники в Киеве скрывают подробности грядущего контрнаступления. Лишь несколько человек в Украине знают, как и когда все начнется.

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Украина в секрете детали контрнаступления ВСУ, так как опасается новых утечек информации. Это может поставить под угрозу успехи украинских войск на поле боя. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух анонимных европейских чиновников.

В материале говорится, что из-за недавней утечки секретных документов США, в которых обвиняют гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейру, в Киеве воздерживаются от обмена информацией со странами-союзниками.

По словам журналистов, Украина, вероятно, по-прежнему делится некоторой базовой разведывательной информацией с США и другими европейскими странами. Однако часть украинских чиновников работают над предотвращением широкого распространения подробностей о планах командования ВСУ.

Также журналисты поговорили с анонимным украинским депутатом. Он заявил, что высокопоставленные чиновники в Киеве скрывают подробности грядущего контрнаступления.

"В стране лишь несколько человек знают этот план", — сказал он.

Однако, как сказал изданию представитель министерства обороны США сказал, никаких изменений не произошло и что Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от Штатов.

Как рассказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, украинцы не обязаны уведомлять Вашингтон обо всех планах. США по-прежнему поддерживают украинские операции, предоставляя информацию и разведданные в режиме реального времени.

Другие представители администрации Байдена настаивают на том, что Украина никогда полностью не раскрывала Соединенным Штатам свои военные планы.

"Они с самого начала были скупы на информацию", — сказал источник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам WP, что Белый дом не связывался с ним по поводу утечек секретных документов Пентагона, в которых также содержались файлы об украинским контрнаступлении, потерях и прочие детали.