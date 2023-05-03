"Плохая история": Зеленский откровенно высказался об утечке секретных документов Пентагона

По словам президента Украины, Белый дом не связывался с ним по поводу утекших в сеть документов. Обо всем он узнал из новостей.

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Президент Украины Владимир Зеленский не имел никаких разговоров с Белым домом о массовой утечке сверхсекретных документов американской разведки. Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post.

По его словам, утечка документов Пентагона нанесла ущерб как Киеву, так ми Вашингтону. О ней он узнал из новостей в сети.

"Я не получал информацию ни от Белого дома, ни от Пентагона заранее… Это определенно плохая история", — отметил президент.

Он также заявил, что утечка очень невыгодна для репутации Соединенных Штатов.

По словам журналистов, неспособность Вашингтона защитить конфиденциальную информацию может привести к тому, что Киев будет делиться меньшим объемом разведданных с Соединенными Штатами, как в частном порядке указали некоторые украинские официальные лица

Зеленский также ответил на вопрос о возможном ослаблении доверия между Киевом и Вашингтоном. По словам президента, у него слишком большая ответственность, чтобы демонстрировать личные чувства.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть высокие риски", — добавил он.

Он заявил, что его главная задача – подготовить государство к деоккупации всех территорий Украины.

Издание пишет, что в утечку разведданных была включена информация о недостатках ПВО Киева и подробности о том, какие бригады готовились к контрнаступлению. Зеленский сказал, что не знает, кому именно выгодна утечка. По его словам, у него нет времени разбираться в этом.

По словам журналистов, президент Украины отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в утечках, или даже назвать ее "конфиденциальной"

Также сообщается, что по словам анонимного американского чиновника, знакомого с этим вопросом, госсекретарь Энтони Блинкен обсудил утечки Discord с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время телефонного разговора в апреле.

Напомним, 13 апреля был арестован 21-летний летчик Джек Тейшейра, который является вероятным виновником слива секретных данных Министерства обороны США. В случае доказательства его вины ему грозит 15 лет тюремного заключения.

14 апреля Федеральный суд Бостона апреля предъявил обвинения Джеку Тейшейре, подозреваемому в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов Пентагона. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.