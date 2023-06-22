"Большая группа угроз": война в Украине усугубляет проблему с изменениями климата, — NYT

По словам представителя Белого Дома Джона Керри, армия РФ в Украине продолжает совершать военные преступления. Россияне не считаются с жизнями гражданских, а также последствиями применения определенных видов оружия.

Как заявил специальный посланник президента США Джо Байдена Джон Керри, война в Украине усугубляет последствия изменения климата во всем мире. Так, из-за вторжения РФ страдают люди не только в Европе, но и в Африке и Южной Азии. Об этом пишет издание The New York Times.

По его словам, сильная нестабильность вынуждает людей переезжать со своего места жительства. Это касается как людей из Сирии, судана и Украины. Изменения климата оказывают значительное влияние на стратегическую, медицинскую и продовольственную, энергетическую безопасность мира.

"Это довольно большая группа реальных угроз, которые мы уже наблюдаем по всему миру", — сказал Керри.

По его словам, армия РФ в Украине продолжает совершать военные преступления. Россияне не считаются с жизнями гражданских, а также последствиями применения определенных видов оружия.

Подрыв Каховской ГЭС, как сообщается, стал причиной переселения большого количества людей. Восстановление Украины после войны потребует серьезной мелиорации земель для сельского хозяйства. Сокращение поставок зерна из Украины оказали глубокое влияние на Африку и Глобальный Юг.

Керри сказал, что мир должен двигаться быстрее к сокращению выбросов углерода. Он заявил, что Китай и Индия, которые вместе производят почти 40 % нынешних глобальных выбросов углерода, но уже переходят на возобновляемые источники энергии.

Напомним, что советник министра обороны Алексей Копытько написал о последствиях подрыва Каховской ГЭС для экологии Украины. По его словам, две трети Херсонской области (под 400 тыс. га) и четверть-треть Запорожской рискуют остаться без орошаемых полей (например, Приазовская оросительная система в Мелитопольском районе — почти 97 тыс. га).