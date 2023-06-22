Жадность сгубила: в Нью-Йорке мужчина проучил соседа за парковку возле дома

Нарушавший правила не хотел платить 270 долларов в месяц за парковку возле собственного подъезда. Возмущенный жилец вызвал эвакуатор и чтобы вернуть машину, ему нужно заплатить дорожный сбор и другие расходы.

В Нью-Йорке мужчина оригинально отомстил соседу за постоянную парковку на дороге у подъезда к дому. Сосед отказывался платить 270 долларов в месяц за парковку возле собственного подъезда, пишет британский таблоид Daily Mirror.

"Я живу в довольно большом городе, где трудно с парковкой. А мой сосед не хочет заплатить дополнительные 270 долларов в месяц за парковку на подъездной дорожке к дому, где он живет. Он просто занимает два места, блокируя мою дорожку", — рассказал он и назвал соседа подон***м.

Мужчина добавил, что его сосед постоянно выбрасывает мусор на лужайку и не дает всем уснуть, громко говоря ночью по телефону.

"Однажды он снова припарковался так. Я сказал ему, что мне нужно выйти. Он ответил — это не его проблема. Поэтому я вызвал эвакуатор, и его машину отбуксировали с подъездной дорожки", — добавил он.

В компании, которая предоставила эвакуатор, в курсе о надоедливом соседе. Его машину ранее эвакуировали с другого места. Мужчина вел себя грубо с персоналом и говорил, что не виноват в неправильной парковке.

"Я сказал им, чтобы они приехали до гаража на Статен-Айленде (район Нью-Йорка). Это требует оплаты дорожных сборов в размере 15 долларов, включая пробег и все другие расходы, а также два часа простоя в пробке. Мой сосед возвращается и спрашивает, где его машина. А я отвечаю: "Не моя проблема", — отметил он.

Пользователи соцсетей похвалили такой поступок и назвали мужчину "легендой".

Напомним, что в Тайване владелец двух фургонов парковал их на крыше жилого здания. Он часто получал штрафы за парковку фургонов на улице и нанял кран, чтобы поднять их на крышу.

А в Юго-Западной Англии водитель решил припарковать седан BMW на пляже, но авто унесло в море.