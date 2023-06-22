Для сбора информации и запугивания: стала известна цель визита делегации Ирана в Бельгию

Делегация Тегерана прибыла на урбанистический форум в Бельгию, где начала снимать оппозиционеров на камеру и угрожать им, рассказывают журналисты.

В Бельгии возник скандал в связи с приглашением представителей Ирана и России в страну. Стало известно, что иранская делегация воспользовалась этой поездкой для запугивания оппозиционных активистов, что вызвало общественное негодование. Об этом пишет The Brussels Times, цитируя также другие бельгийские СМИ и материалы в иранском инфопространстве.

Это произошло на фоне поездки делегаций из мэрии Тегерана на урбанистический форум, организованный властями Брюссельского столичного региона по приглашению бельгийской стороны и за счет средств налогоплательщиков.

Они снимали на видео лица активистов, которые протестовали против присутствия мэра Тегерана в Брюсселе.

Бельгийский вещатель RTBF опубликовал доказательства того, что такая съемка действительно велась двумя лицами, которые стояли на расстоянии от акции. Человек рядом с оператором – представитель мэра Тегерана. По возвращении в Иран он заявил о данном эпизоде и утверждал, что съемка была проведена с целью демонстрации незначительного масштаба этой акции.

СМИ также отмечают, что иранская делегация ставит само приглашение и "теплый прием" в Брюсселе в качестве своей победы. Это вызывает опасения среди активистов, которые боятся, что иранские власти могут выяснить их личности и угрожать их родственникам, проживающим в Иране. В связи с этим бельгийский депутат иранского происхождения Дария Сафаи подала жалобу в полицию.

"Он (представитель мэра) несколько раз назвал нас "антиреволюционной группой" и назвал так, в частности, меня. Этот термин имеет определенные юридические подтексты – так называли после исламской революции 1979 года оппонентов режима, которые хотели свергнуть его. Это вердикт, который никто не хочет услышать от шариатского "суда", потому что обычно это означает смертную казнь", – прокомментировала Сафаи.

По данным иранских СМИ, перед началом мероприятия делегация "отправила двух человек в Брюссель для налаживания взаимодействия и проверки ситуации". Сообщается, что им было разрешено свободно передвигаться по Брюсселю для анализа ситуации с безопасностью в городе и сбора разведданных.

Сафаи, а также иранская оппозиция в Брюсселе выразили недовольство в отношении министра иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиба и премьер-министра Александра Де Кроо, которых обвиняют в содействии визиту делегации в Брюссель.

Напомним, что 15 июня Израиль выразил протест российскому правительству из-за укрепления военного сотрудничества России и Ирана во время большой войны в Украине. Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность тем, что Москва может поставить Тегерану передовые системы вооружения.

Мы также писали о том, что 5 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон принимает все возможные меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия и усиление дестабилизации региона.