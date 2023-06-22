Взламывал дома: медведь украл еду и сбежал через окно (видео)

Соседи Райана Макфарлейна заметили медведя, который проник в дом через окно на втором этаже, и вызвали полицию. Дикое животное успело осмотреть кухню и украсть остатки свиных отбивных.

Медведь ворвался в дом в штате Колорадо, США, и полакомился свиными отбивными, после чего был заснят на камеру свисающим из окна второго этажа. Об этом пишет UPI.

На видео, снятом соседом, видно, как дикое животное ошивается в доме Райана Макфарлейна в Стимбоат-Спрингс, пока он и его семья были в отъезде.

Медведь, очевидно, пытался найти выход из жилья после того, как проник внутрь через окно второго этажа. В итоге животное решило вылезти обратно через окно, которое изначально использовало для входа.

Макфарлейн сказал, что медведь совершил набег на кухню дома, и украл остатки свиных отбивных.

По словам представителя Парков и дикой природы Колорадо (CPW), животное, которое быстро привлекло внимание соцсетей было подвергнуто эвтаназии. Он подтвердил, что взрослый медведь-самец был пойман в ловушку и вскоре после этого усыплен сотрудниками CPW. Они также подтвердили причастность медведя к нескольким взломам домов.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что медведь достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в том числе использовали звуковой сигнал автомобиля, но животное постоянно возвращалось.