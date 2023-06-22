Оценивают ситуацию: во время поиска пропавшего возле "Титаника" батискафа нашли обломки

В Береговой охране отметили, что специалисты оценивают информацию. На борту находились пять человек.

Во время поисков пропавшего в Атлантическом океане туристического батискафа, который погружался к затонувшему "Титанику", нашли обломки. Об этом 22 июня заявила пресс-служба Первого округа береговой охраны США в Twitter.

"Поле обломков было обнаружено в районе поисков ДКА (дистанционно управляемого подводного аппарата — ред.) вблизи "Титаника". Специалисты объединенного командования оценивают информацию", — говорится в посте.

Батискаф вез туристов к "Титанику" и исчез: детали

19 июня журналисты сообщили, что в Атлантическом океане исчез подводный батискаф, совершавший туристические поездки к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник".

Позже в Береговой охране США рассказали, что на борту находились пять человек и они имели запас кислорода на 96 часов.

В СМИ передали, что на связь вышел один из членов экипажа пропавшего батискафа — ирландский исследователь Рори Голден. Он написал в соцсетях, что "в порядке" и попросил не строить предположений относительно присутствующих на борту. По его словам, после выхода в интернет возможности экипажа ограничены.

22 июня на телеканале NBC проинформировали, что батискаф находится в критической ситуации из-за нехватки кислорода, а поисковая операция проводится "на пределе возможностей". По прогнозам, кислород может закончиться в течение суток.