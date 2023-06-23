ВМС США "слышали" взрыв батискафа "Титан" с помощью секретной акустической системы, — WSJ

Секретная система акустического мониторинга 18 июня зафиксировала взрыв в непосредственной близости от места, где подводный аппарат проводил экспедицию.

ВМС США зафиксировали вероятный взрыв подводного аппарата "Титан" на устройствах подводного звукового мониторинга вскоре после того, как он исчез в Атлантическом океане во время погружения к останкам "Титаника. Об этом 23 июня писала американская газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника ВМС США, издание сообщило, что взрыв был зафиксирован вскоре после пропажи "Титана" в воскресенье, 18 июня, секретной системой акустического мониторинга, предназначенной для обнаружения подводных лодок.

После анализа акустических данных ВМС США обнаружили аномалию, которая соответствует имплозии (взрыв направленный внутрь) или взрыву, произошедшему неподалеку от места, где работал подводный аппарат "Титан", когда связь была потеряна, сообщил чиновник.

Согласно информации от OceanGate Expeditions, компании, управляющей подводным аппаратом, все пять пассажиров считаются погибшими. Это заявление положило конец четырехдневной многонациональной поисково-спасательной операции. Официальные лица сообщили журналистам, что анализ показал, что обломки, найденные на морском дне, соответствуют взрыву камеры давления подводного аппарата.

Батискаф вез туристов к затонувшему "Титанику" и исчез — что известно

19 июня стало известно, что подводный батискаф, осуществляющий туристические экскурсии к затонувшему в 1912 году лайнеру "Титаник", исчез в Атлантическом океане.

Позже Береговая охрана США сообщила, что на борту батискафа находились пять человек, у которых был запас кислорода на 96 часов.

СМИ передали, что один из членов экипажа пропавшего батискафа, ирландский исследователь Рори Голден, связался и написал в социальных сетях, что все находятся в безопасности. Он просил не делать предположений о составе команды. Сообщение отмечало, что после выхода в интернет команде были ограничены возможности связи.

22 июня телеканал NBC информировал о критической ситуации с батискафом из-за нехватки кислорода, а поисковая операция находилась на пределе своих возможностей. Прогнозировалось, что запас кислорода может исчезнуть в течение суток.

23 июня Береговая охрана США объявила, что все пассажиры погибли мгновенно в результате взрыва. Обломки, найденные на глубине около 12 500 футов, соответствуют "катастрофической потере давления в камере".