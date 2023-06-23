В Праге избили россиянина, приняв его за украинца: мужчина ослеп на один глаз (фото)

Избиение было очень жестоким, потерпевший частично потерял зрение.

В Праге пятеро мужчин напали на прохожего, которого приняли за украинца: в результате жестокого избиения пострадавший ослеп на один глаз. Впоследствии выяснилось, что жертвой агрессии стал гражданин России. Об этом сообщает местное издание Novinky.cz.

"Иностранец, избитый группой из пяти человек в центре Праги, имеет длительные последствия. Они думали, что он украинец. Мужчина ослеп на один глаз", – говорится в публикации.

Также отмечается, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако получил широкую огласку 22 июня, когда подробности избиения мужчины рассказали представители чешской полиции, которые до сих пор разыскивают злоумышленников.

"Над выяснением факта нанесения телесных повреждений по национальности потерпевшего работают криминалисты отдела борьбы с экстремизмом и терроризмом полиции. Судя по показаниям потерпевшего, агрессоры решили, что он из Украины", – сказал журналистам представитель полиции Ян Данек.

По его словам, нападение было очень жестоким, в результате чего мужчина частично потерял зрение.

Правоохранители сохранили записи с камер видеонаблюдения пяти людей, объявленных в розыск. Из центра чешкой столицы они на такси направились в направлении Брно.

"Полиция расследует дело как хулиганство и нападение, за которое в случае признания виновным грозит до восьми лет лишения свободы", – пишет издание.

Кадры из камер видеонаблюдения

Напомним, власти Чехии сообщили, что с 1 июля вступят в силу новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины, которые могут привести к массовому переезду украинцев. По оценкам Министерства труда, проблема поиска нового жилья может затронуть до 50 тысяч человек.

7 июня журналисты писали о том, что в Чехии одноклассники устроили девочке из Украины травлю и плюнули ей в лицо. Чешского президента Петра Павла разозлило отношение детей к маленькой беженке из Украины, поэтому он пригласил ее к себе, чтобы показать гостеприимство и дружбу.