Тайная встреча лидеров "ядерной пятерки": США обсудили с КНР и РФ стратегические риски

По информации Госдепа США, встреча экспертов состоялась неделю назад в Каире. В ней приняли участие представители США, России, Китая, Франции и Великобритании.

В Государственном департаменте США объявили об успешных переговорах пяти стран-обладателей ядерного оружия о снижении стратегических рисков и обмене мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

По информации ведомства, встреча экспертов министерств иностранных дел и министров обороны стран "ядерной пятерки", в которую входят США, Китай, Франция, Россия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, проводилась в период с 13 по 14 июня в Каире.

Со стороны США во встрече принимали участие специалисты Госдепартамента и Минобороны страны, а также представители Национального управления по ядерной безопасности.

"Эксперты соответствующих министерств иностранных дел и обороны обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", — отмечают в Госдепе, подчеркивая, что приветствуют "профессиональный подход делегаций и включение представителей министерства обороны в тематические обсуждения".

Как подчеркнули в Госдепе, представители Соединенных Штатов, в рамках своего председательства, продолжат усилия по содействию обсуждения этих важных тем между экспертами-ядерщиками из этих пяти стран.

Отметим, что ранее встреча лидеров стран обладателей ядерного оружия официально не анонсировалась.

Официальные представители в РФ пока не давали никаких комментариев о ходе и результатах переговоров.

Ядерная угроза РФ Украине

19 января заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение России в полномасштабной войне с Украиной спровоцирует начало ядерной войны.

20 июня министерство иностранных дел России подтвердило намерение постоянного размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

В тот же день в ГУР рассказали, может ли РФ нанести ядерный удар по Украине. Представитель разведки Андрей Юсов отмечает, что в Кремле понимают все последствия применения смертоносного оружия, поэтому и не идут на этот шаг.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы со стороны президента России Владимира Путина — это уже причина для реакции мирового сообщества.