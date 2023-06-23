Небо озарялось зеленым свечением: жители США заметили "ужасный НЛО" (фото, видео)

Озадаченный свидетель, Брайс Гаррик, рассказал, как он сидел в машине, когда заметил необычный парад огней, вращающихся в небе.

Жители Мидлтауна, штат Огайо (США), были поражены, когда заметили странный НЛО с вращающимися зелеными огнями на ночном небе. Об этом пишет The Sun.

Несколько свидетелей рассказали, что видели загадочный объект в среду вечером около 22:30. Люди быстро достали свои телефоны, чтобы запечатлеть необычное зрелище, при котором небо озарялось зеленым свечением.

На кадрах видно, как кольцо огней вращается в воздухе, а затем внезапно исчезает. Свидетели описали этот инцидент как "ужасный" и непохожий ни на что, что они когда-либо видели раньше.

Издание отмечает, что объект двигался с невероятной скоростью, заставляя свидетелей ощущать трепет. Озадаченный свидетель, Брайс Гаррик, рассказал, как он сидел в машине, когда заметил необычный парад огней, вращающихся в небе. Он снял драматическое видео, на котором видно, как предполагаемый НЛО вращается против часовой стрелки с пятью зелеными огнями, образующими круг.

Однако спустя несколько секунд он быстро удалился и исчез из поля зрения.

Это наблюдение оставило местных жителей озадаченными и заинтригованными этим таинственным явлением в ночном небе. Офис шерифа округа Батлер заявил, что не получал никаких звонков по поводу огней и не знает об их источнике.

Однако эксперты скептически отнеслись к подлинности предполагаемого НЛО, хотя и признали, что он пролетел слишком быстро, чтобы быть беспилотником.

Спустя несколько секунд он быстро удалился и исчез из поля зрения Фото: The Sun

Президент Астрономического общества Цинциннати Брайан Симпсон предположил, что это явление могло быть тщательно продуманным розыгрышем, поставленным для социальных сетей.

"Я думаю, что настоящий тест на подлинность — это если вы получите много сообщений об одном и том же. В противном случае это, скорее всего, подделка. А если говорить о множестве, то я хочу видеть по крайней мере 20 различных сообщений", — сказал эксперт.

Ранее Фокус писал, что на Google Maps нашли таинственную пустоту в Долине Смерти. Пустыня является одним из самых суровых мест в мире. Люди заметили странную область рядом с армейской базой, что вызвало яростные споры на форуме о теориях заговора.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.