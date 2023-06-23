Небо озарялось зеленым свечением: жители США заметили "ужасный НЛО" (фото, видео)
Озадаченный свидетель, Брайс Гаррик, рассказал, как он сидел в машине, когда заметил необычный парад огней, вращающихся в небе.
Жители Мидлтауна, штат Огайо (США), были поражены, когда заметили странный НЛО с вращающимися зелеными огнями на ночном небе. Об этом пишет The Sun.
Несколько свидетелей рассказали, что видели загадочный объект в среду вечером около 22:30. Люди быстро достали свои телефоны, чтобы запечатлеть необычное зрелище, при котором небо озарялось зеленым свечением.
На кадрах видно, как кольцо огней вращается в воздухе, а затем внезапно исчезает. Свидетели описали этот инцидент как "ужасный" и непохожий ни на что, что они когда-либо видели раньше.
Издание отмечает, что объект двигался с невероятной скоростью, заставляя свидетелей ощущать трепет. Озадаченный свидетель, Брайс Гаррик, рассказал, как он сидел в машине, когда заметил необычный парад огней, вращающихся в небе. Он снял драматическое видео, на котором видно, как предполагаемый НЛО вращается против часовой стрелки с пятью зелеными огнями, образующими круг.
Однако спустя несколько секунд он быстро удалился и исчез из поля зрения.
Это наблюдение оставило местных жителей озадаченными и заинтригованными этим таинственным явлением в ночном небе. Офис шерифа округа Батлер заявил, что не получал никаких звонков по поводу огней и не знает об их источнике.
Однако эксперты скептически отнеслись к подлинности предполагаемого НЛО, хотя и признали, что он пролетел слишком быстро, чтобы быть беспилотником.
Президент Астрономического общества Цинциннати Брайан Симпсон предположил, что это явление могло быть тщательно продуманным розыгрышем, поставленным для социальных сетей.
"Я думаю, что настоящий тест на подлинность — это если вы получите много сообщений об одном и том же. В противном случае это, скорее всего, подделка. А если говорить о множестве, то я хочу видеть по крайней мере 20 различных сообщений", — сказал эксперт.
Ранее Фокус писал, что на Google Maps нашли таинственную пустоту в Долине Смерти. Пустыня является одним из самых суровых мест в мире. Люди заметили странную область рядом с армейской базой, что вызвало яростные споры на форуме о теориях заговора.
Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.