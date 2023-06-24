Преследует лодку: рыбак заметил "самую быструю акулу" у берегов Греции (видео)

Несмотря на близость к страшному хищнику, Яннис Геладас сохраняет спокойствие. Мужчина поделился сделанным видео в социальных сетях. Ролик быстро стал вирусным.

Рыбак Яннис Геладас заснял на видео страшный момент, когда "самая быстрая в мире" акула проплыла мимо его лодки у берегов Греции. Об этом пишет The Mirror.

На кадрах видно, как опасный зверь проплывает рядом с лодкой мужчины, когда он плыл по Ионическому морю недалеко от побережья Занте.

Несмотря на близость к страшному хищнику, рыбак сохраняет спокойствие. Он поделился сделанным видео в социальных сетях. Ролик быстро стал вирусным.

"Первая акула, которую я когда-либо видел в наших водах. Посмотрите на это, я не могу сказать, какой это вид, но она большая", — сказал Яннис.

Опасный зверь проплывает рядом с лодкой рыбака Фото: The Sun

В комментариях под роликом один человек заявил, что это молодая большая белая акула, но другие предположили, что это короткоперая акула-мако. Издание отмечает, что обычно они питаются меч-рыбой, тунцом и другими акулами. Однако эти хищные рыбы также нападают и на людей. С 1950 года было зарегистрировано четыре смертельных случая, вызванных этим видом.

Позднее рыбак Яннис рассказал, что его "гостья", замеченная примерно в двух милях от берега, выглядела очень спокойной, когда проплывала мимо.

"Акула была совсем не агрессивной. Наоборот, он был спокоен и плавал, как дельфин, рядом с лодкой", — добавил мужчина.

Мако это крупная акула семейства сельдевых акул. Представители этого вида являются типичными обитателями открытого океана и считаются наиболее быстрыми из всех существующих.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.