Коробки с деньгами возле офиса Пригожина: главарь наемников озвучил подробности

По словам "повара Путина", коробки с наличными были не только в "Газели", но и в двух автобусах.

В субботу, 24 июня, основатель ЧВК "Вагнер" опубликовал новое аудиосообщение, в котором объяснил, что за коробки с деньгами были найдены возле его офиса в Санкт-Петербурге.

"Информация, распространяемая в некоторых СМИ: "Во время обыска у офиса Пригожина обнаружена "Газель" с деньгами". У меня обнаружено не одна "Газель". Обнаружена "Газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации "Груз 200" и другие вопросы", – рассказал он.

Также глава ЧВК заявил, что "Вагнер" живет 10 лет, используя исключительно наличные деньги и это прописано в контракте, который он тщательно соблюдает.

"Когда мы занимались работой в Африке, на Украине и в других странах, когда кошмарили Америку, то всех устраивали наличные. А теперь пришли с обысками. Ничего страшного, наличные деньги, действительно, были найдены", – заключил Пригожин.

Возле офиса Пригожина в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ нашли коробки с деньгами

Ранее в этот же день возле офиса основателя ЧВК "Вагнер" обнаружили "Газель", забитую коробками с деньгами. Соответствующее фото опубликовало местное издание "Фонтанка".

"Во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, сотрудников ФСБ заинтересовала белая "Газель", которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что оценить объем денежных средств на глаз невозможно, понятно лишь, что речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, а возможно, на порядок больше.

Коробки с деньгами, обнаруженные в "Газели" возле отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге

Напомним, утром 24 июня к зданию "ЧВК Вагнер Центр", расположенному на Зольной улице Петербурга, прибыли два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов РФ и начали проводить обыск.

Информированный источник рассказал журналистам, что в самом начале демарша Евгения Пригожина в Кремле пытались с ним договориться. В частности, ему предлагали объяснить опубликованные сообщения взломом аккаунта и подделкой голоса.