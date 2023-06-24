Возле офиса Пригожина в Петербурге нашли "Газель", забитую коробками с деньгами (фото)

По словам журналистов, оценить объем денежных средств на глаз невозможно, понятно лишь, что речь идет по меньшей мере о десятках миллионов рублей.

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В субботу, 24 июня, возле офиса основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили "Газель", забитую коробками с деньгами. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

"Во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, сотрудников ФСБ заинтересовала белая "Газель", которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что оценить объем денежных средств на глаз невозможно, понятно лишь, что речь идет как минимум о десятках миллионов рублей, а возможно, на порядок больше.

Кроме того издание сообщает, что обыски прошли в офисах медиаимперии Евгения Пригожина — холдинга "Патриот", в который входят сайты РИА ФАН, "Невские новости", "Народные Новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и "ПолитЭксперт". Сейчас их домены заблокированы.

Напомним, утром 24 июня к зданию "ЧВК Вагнер Центр", расположенному на Зольной улице Петербурга, прибыли два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов РФ и начали проводить обыск.

Информированный источник рассказал журналистам, что в самом начале демарша Евгения Пригожина в Кремле пытались с ним договориться. В частности, ему предлагали объяснить опубликованные сообщения взломом аккаунта и подделкой голоса.