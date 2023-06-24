Біля офісу Пригожина в Петербурзі знайшли "Газель", забиту коробками з грошима, — ЗМІ

За словами журналістів, оцінити обсяг грошових коштів на око неможливо, зрозуміло лише, що йдеться щонайменше про десятки мільйонів рублів.

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У суботу, 24 червня, біля офісу засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина виявили "Газель", забиту коробками з грошима. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

"Під час обшуку готелю "Трезіні", який, як вважається, може бути офісом Євгенія Пригожина, співробітників ФСБ зацікавила біла "Газель", яка не належить нікому з Академічного провулка. Вони почали її перевіряти на предмет вибухонебезпечних речовин. Коли її розкрили, то побачили коробки, повні грошей", — ідеться в публікації.

Журналісти зазначають, що оцінити обсяг грошових коштів на око неможливо, зрозуміло лише, що йдеться щонайменше про десятки мільйонів рублів, а можливо, на порядок більше.

Крім того, видання повідомляє, що обшуки відбулися в офісах медіаімперії Євгенія Пригожина — холдингу "Патріот", до якого входять сайти РІА ФАН, "Невские новости", "Народные Новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" і "ПолитЭксперт". Зараз їхні домени заблоковано.

Нагадаємо, вранці 24 червня до будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованої на Зольній вулиці Петербурга, прибули два автобуси зі співробітниками правоохоронних органів РФ і почали проводити обшук.

Поінформоване джерело розповіло журналістам, що на самому початку демаршу Євгенія Пригожина в Кремлі намагалися з ним домовитися. Зокрема, йому пропонували пояснити опубліковані повідомлення зламом акаунта і підробкою голосу.