"Пропонували дати задню": у Кремлі намагалися домовитися з Євгеном Пригожиним, — ЗМІ

За словами поінформованого джерела, в адміністрації російського диктатора запропонували ватажку найманців "Вагнер" використати версію зі зломом акаунта і підробкою голосу, яку почали розганяти деякі Telegram-канали.

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На самому початку демаршу засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина в Кремлі намагалися з ним домовитися. Зокрема, йому пропонували пояснити опубліковані дописи зламом акаунта і підробкою голосу. Про це повідомляє видання "Важные истории" з посиланням на анонімне джерело, близьке до адміністрації голови РФ Володимира Путіна.

"Кремль намагався домовитися з власником незаконного формування "Вагнер" Євгеном Пригожиним, розповіло "Важливим історіям" джерело, близьке до адміністрації президента", — пише видання.

Співрозмовник розповів журналістам, що Пригожину дзвонили з АП і запропонували пояснити опубліковані аудіоповідомлення зламом акаунта і підробкою голосу. Також він уточнив, що телефонував не Путін.

Пригожин, за словами джерела, відмовився приймати умови, запропоновані йому в АП, після чого Путін дав команду порушити проти нього кримінальну справу і "розібратися по-жорсткому".

Видання зазначає, що версію Кремля з підробкою голосу за допомогою нейромережі навіть почали поширювати деякі Telegram-канали — зокрема, канал "Говорит Топаz". Його репостнув близький до Міноборони РФ канал "Рыбарь", який має понад мільйон підписників.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив з екстреною заявою у зв'язку із ситуацією навколо ПВК "Вагнер". Голова Кремля назвав дії російського бізнесмена Євгенія Пригожина зрадою батьківщини у воєнний час, а дії ПВК "Вагнер" класифікував як збройний заколот.

Ватажок найманців відреагував на заяву Путіна, заявивши, що бійці ПВК "Вагнер" не прийдуть із повинною на вимогу російських спецслужб або чиновників, включно з президентом.