603 дня в шикарном номере: мужчина несколько лет жил в 5-звездночном отеле и не платил

Мужчина задолжал готелю более 5 миллионов рупий, что эквивалентно почти 70 тысячам долларов. Ему также предъявляют обвинения в сговоре с персоналом с целью сокрытия растущего долга.

В Индии мужчину, имя которого решили не называть, обвиняют в том, что он проживал в 5-звездочном отеле около 2 лет, но никогда не расплачивался за предоставленные услуги. Об этом пишет Ladbible.

Мужчина провел 603 дня в роскошном отеле Roseate House, расположенном рядом с аэропортом Дели, прежде чем кто-то из сотрудников обнаружил, что он не оплачивает свое проживание и не имеет права на нахождение там. После обнаружения этого обмана менеджеры отеля сообщили об этом полиции.

Согласно заявлению представителей отеля, мужчина задолжал им более 5 миллионов рупий, что эквивалентно почти 70 тысячам долларов. Ему также предъявляют обвинения в сговоре с персоналом с целью сокрытия растущего долга.

По данным расследования, обвиняемый зарегистрировался 30 мая 2019 года, забронировав проживание только на одну ночь. Однако, используя разные методы, он смог оставаться в отеле до 22 января 2021 года. Издание отмечает, что один из сотрудников якобы продлил срок его пребывания, несмотря на то, что он за это не платил.

Вероятно, схема заключалась в мошенничестве с чужими счетами или обмене одного счета на другой, что обеспечивало незаметность преступника. Однако, в конечном итоге его махинации были обнаружены.

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